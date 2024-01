Quand sort Echo, la nouvelle série Marvel ?

Alors que Disney+ s’appête à lancer sa nouvelle série Marvel, Echo, une question tourne en boucle sur les réseaux : quand sortent les épisodes ? Date et heure, on vous dit tout ce qu’on sait.

La longue liste de projets de Marvel pour 2024 va démarrer avec la mini-série Echo sur Disney+. Dérivée du Hawkeye de 2021, elle suivra la tueuse amérindienne malentendante Maya Lopez, alors qu’elle tente de fuir son ancien employeur et oncle adoptif, le colossal Wilson Fisk, alias Kingpin.

Pour le semer, elle retourne dans sa ville natale, où elle se retrouve confrontée à un passé plus que compliqué – et dangereux.

Il s’agit du premier projet parmi les prochains gros morceaux du Marvel Cinematic Universe (MCU). Et de nombreux fans l’attendent déjà de pied ferme : si vous faites partie des plus impatients, on vous donne la date et l’heure de diffusion d’Echo.

La série Echo sera diffusée le 10 janvier 2024 sur Disney+. En France, la mini-série sera disponible à partir de 3h du matin, soit dans la nuit de mardi à mercredi.

L’ensemble de la série sera composé de cinq épisodes, d’environ une heure chacun, et tous seront disponibles en même temps le 10 janvier 2024.

Le fait de tout diffuser d’un coup marque un changement majeur dans les pratiques de Disney+, davantage habitué à des sorties hebdomadaires. Mais après Ahsoka ou Loki, la plateforme a décidé de tenter autre chose. Ainsi, les neuf épisodes de la série What If… ? ont été publiés chaque jour, dans la semaine de Noël.

Et pour ceux qui auraient un train de retard sur ce qui les attend, le résumé d’Echo présente la série ainsi : “Suite aux événements de Hawkeye et Daredevil à New York, Maya Lopez est poursuivie par l’organisation de Wilson Fisk, ce qui la force à retourner dans sa ville natale en Oklahoma, où elle doit affronter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes, et accepter sa famille et sa communauté.“

Rendez-vous donc le 10 janvier 2024 pour découvrir Echo sur Disney+ !