La date de sortie et le synopsis de la série Agatha : Darkhold Diaries révélés par Marvel

La publication d’un copyright par les studios Marvel a dévoilé le synopsis et la date de sortie pour la série sur la terrible sorcière du MCU, Agatha, découverte dans WandaVision.

WandaVision avait marqué un tournant dans les séries super-héroïques de Disney. S’inscrivant directement après les événements du film Avengers : Endgame, la série a su trouver son public, captivé par la direction artistique qu’on lui proposait. Jouant avec les genres sériels et les formats des œuvres les plus connues, dans une avalanche de références et de clins d’œil bienvenue, WandaVision avait tout pour marquer les fans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et son autre point fort, ce sont ses personnages. Une Wanda endeuillée et en craquage total, un Vision qui se demande un peu ce qu’il fabrique là après la tragédie d’Infinity War, et une antagoniste qui surprend tout le monde en un claquement de doigts… Car oui, la maléfique Agatha Harkness a fait son entrée dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en cherchant querelle à la Sorcière écarlate.

D’abord voisine de Wanda et Vision, Agatha finit par révéler sa vraie nature : celle d’une sorcière amusée par la détresse de la Sorcière écarlate, et fascinée par ses pouvoirs. Très vite appréciée pour son humour noir et ses plans diaboliques, la sorcière bien aimée des fans a fini par obtenir le fameux sésame dans le milieu : une série rien qu’à elle. Et de nouvelles informations sur le show viennent d’être dévoilées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La vengeance d’Agatha est proche, et elle sera terrible

La dernière fois que les fans ont vu Agatha, Wanda l’avait piégée dans l’esprit d’une voisine normale de la ville de Westview, NJ. Mais il semblerait qu’elle n’ait guère apprécié la plaisanterie : une liste de copyrights dévoilée par les studios Marvel comporte son nom. Et la sorcière réapparaîtra plus tôt que vous ne le pensez.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Elle est bientôt de retour, mais ne pourra pas forcément jouer de mauvais tour : comme indiqué dans le synopsis, Agatha ne pourra pas encore reprendre ses mauvaises habitudes, devenue subitement impuissante. Les spectateurs pourront ainsi l’accompagner dans son périple pour retrouver ses pouvoirs, tout en gérant cette faiblesse inédite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“AGATHA sortira le 19 septembre 2024 !

Synopsis : Dans le premier épisode, nous voyons Agatha finalement se libérer d’un sortilège dans lequel elle était piégée. Elle est impatiente de retrouver ses anciennes habitudes meurtrières, mais elle découvre qu’elle est impuissante. La seule voie à suivre pour elle est de se lancer dans une quête périlleuse pour récupérer ses pouvoirs avec l’aide d’un ou deux amis improbables.“

Rien encore ne permet de savoir si Elizabeth Olsen enfilera une nouvelle fois la robe rouge de Wanda : y aura-t-il un nouveau duel entre les deux sorcières ? Rendez-vous le 19 septembre 2024 (à moins d’un changement par Marvel) pour le découvrir. Et pour ceux qui seraient en manque de malice et ne sauraient attendre, la saison 2 de Loki a repris depuis le 8 octobre 2023 (et pourrait bien continuer encore longtemps).

L’article continue après la publicité