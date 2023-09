Jujutsu Kaisen chapitre 236 spoilers : les fans en deuil

Les fans de Gojo n’ont pas eu le temps de se réjouir de sa victoire qu’une tragédie a frappé. Voici la date de sortie et les infos majeures auxquelles s’attendre dans le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen.

Les personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen s’étaient lancés dans une bataille intense, et la bagarre semble s’être conclue sur la victoire de Gojo. Le combat a tenu les lecteurs en haleine jusqu’à la fin, aucun des deux camps ne montrant de signe de faiblesse, rendant chaque chapitre particulièrement imprévisible.

Dans le 235, l’exorciste le plus puissant de sa génération détruit Shinjuku : poussé dans ses retranchements, Gojo utilise un sort violet d’une puissance inouïe, entraînant au passage sa victoire.

À la fin du chapitre, Sukuna apparait entièrement couvert de blessures et en partie démembré. La victoire semblait presque acquise, mais le chapitre suivant offre une scène aussi surprenante que choquant. On vous fait découvrir la date de sortie et les spoilers majeurs du chapitre 236 de Jujutsu Kaisen.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, la sortie du prochain chapitre est repoussée d’une semaine. Selon le calendrier habituel de Gege Akutami, qui prend des pauses toutes les trois semaines, c’était le chapitre 235 qui aurait dû être repoussé. Mais l’auteur a décidé de le publier pour conclure le combat de titans auquel on a eu droit.

Rendez-vous donc le 24 septembre à 17h !

Chapitre 236 de Jujutsu Kaisen : que va-t-il se passer ? (SPOILERS)

Le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen présente le moment le plus bouleversant encore jamais vu avec la mort d’un personnage particulièrement apprécié des fans. Le chapitre commence par une rencontre entre Gojo et Geto. Tous deux semblent être au lycée. Si au début on pourrait croire à un simple flash-back, on comprend rapidement que Gojo communique en réalité avec les esprits de ses amis décédés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gojo leur explique avoir dit à ses élèves que lorsqu’ils meurent, ils meurent seuls. Il mentionne également quelque chose à propos de son père mais change rapidement de sujet, ajoutant simplement que Shoko peut s’en occuper. Geto lui demande alors comment s’est passée la bataille contre le roi des fléaux. Gojo reconnaît que Sukuna était incroyablement puissant, bien qu’il n’ait jamais utilisé toute sa force : il est même désolé de ne pas avoir donné l’opportunité à son adversaire de se déchaîner complètement.

Gojo a tout donné, mais au moins, il s’est bien amusé. Il est heureux de ne pas être mort d’une maladie mais d’avoir plutôt été vaincu par quelqu’un de plus puissant que lui (et trouver le candidat idéal n’était pas une mince affaire). Il retrouve également Nanami et Yu Haibara, et tous ensemble se mettent à parler de leurs derniers moments. Nanami avoue que ses derniers instants n’étaient pas si mauvais, grâce aux souvenirs de Haibara.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gojo fait finalement ses adieux à Geto, Nanami, Haibara, Riko, Kuroi. La scène bascule alors sur lui, allongé sans vie au sol, du sang s’échappant de sa bouche, les yeux grands ouverts. Cette image tragique confirme que le chouchou des fans, le grand sensei Gojo, n’est plus.

Crunchyroll

Sukuna explique les capacités de Mahoraga : au lieu d’attaquer directement Gojo, Mahoraga a ciblé l’espace autour de lui. Vient ensuite une case où Sukuna se tient devant le corps coupé en deux de Gojo. Le roi des fléaux loue celui qui fut l’exorciste le plus puissant de son époque, affirmant qu’il ne l’oubliera jamais. Alors que Sukuna est toujours vivant et en pleine forme, le prochain à l’affronter est Hajime Kashimo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans en deuil sur les réseaux sociaux

Dès le début du manga, Gojo s’est trouvé son fanclub. Son charme, son humour et sa puissance ont rapidement fait de lui l’un des personnages les plus appréciés de l’œuvre de Gege Akutami.

Lors de l’arc du Drame de Shibuya, Gojo avait été scellé, pour n’être libéré que bien plus tard dans le manga. Dès qu’il l’a pu, l’exorciste s’est lancé dans un affrontement brutal face à Sukuna à Shinjuku. L’exorciste le plus puissant de sa génération face au roi des fléaux ? Le combat se devait d’être intense.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et forcément, Twitter/X est déjà inondé de fans exprimant leur chagrin après la disparition de leur personnage préféré.

Les lecteurs ont souvent craint la mort de Gojo, mais le chapitre 235 semblait vouloir dissiper les inquiétudes puisque Kusakabe y déclarait la victoire de l’exorciste. Malheureusement, il restait à Sukuna un tour dans son sac, que Gojo n’avait pas vu venir. Si le chouchou des fans est parti sans regrets, content d’avoir été vaincu par quelqu’un de plus fort que lui, il laisse derrière lui de nombreux lecteurs endeuillés.

L’article continue après la publicité