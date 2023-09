L’auteur de Jujutsu Kaisen vivement critiqué pour avoir tué un personnage très aimé

Les dernières fuites confirment la mort d’un personnage particulièrement apprécié des lecteurs. Et c’est manifestement resté en travers de la gorge de certains d’entre eux, qui ont commencé à inonder Gege Akutami de commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

La bataille la plus intense du manga Jujutsu Kaisen, faisant s’affronter Gojo Satoru et Sukuna, les deux personnages réputés comme étant les plus puissants du manga, vient de se terminer dans l’épisode 235. Annoncée dès le début de l’œuvre de Gege Akutami, la grosse bagarre a su répondre aux attentes des lecteurs, les tenant en haleine en plaçant à égalité l’exorciste le plus puissant de sa génération et le roi des fléaux sur de nombreuses pages.

Le chapitre 235 se termine par la victoire apparente de Gojo, victoire que les fans ont célébré pendant près de deux semaines. Si l’état de l’exorciste après un tel combat n’y est pas précisé, le chapitre se termine malgré tout sur l’annonce de sa victoire par Kusakabe, après la destruction totale de Shibuya.

Cependant, alors que les fans pensaient la bataille terminée avec le triomphe de leur personnage favori, l’auteur a dessiné un rebondissement aussi surprenant que majeur dans le chapitre suivant. Après que les images aient fuité, les fans ont découvert que Gojo a en réalité rencontré une mort tragique.

Et sans surprise, alors qu’on a osé toucher à l’intouchable, certains fans refusent d’affronter la réalité pour se lancer dans une véritable croisade contre l’auteur et ses décisions scénaristiques.

Les fans critiquent une mort majeure : Gege Akutami fait le buzz

Twitter/X est depuis quelques heures inondé de commentaires négatifs à l’encontre du mangaka de Jujutsu Kaisen. On y rabaisse violemment son travail après avoir assisté à la fin brutale du chouchou des lecteurs. Pourtant, tuer des personnages adorés de son lectorat n’est en rien une nouveauté pour le mangaka. Mais cette fois-ci, la bataille était particulièrement suivie par la communauté.

Retardé dans l’agenda de Gege Akutami, le chapitre 236 promettait déjà d’être intéressant. Mais après une victoire aussi éblouissante, une telle disparition d’un personnage clé n’était clairement pas anticipée et a manifestement provoqué un choc insurmontable pour des lecteurs du monde entier. Beaucoup d’entre eux ont ainsi critiqué sur les réseaux sociaux la manière d’amener la mort d’un personnage aussi important, jugée trop peu travaillée.

“Pourquoi Gojo pourrait en réalité survivre à tout ça. Avant toute chose, AKUTAMI VA TE FAIRE ****, maintenant que ça c’est dit, je crois vraiment que Gojo pourrait être en vie.“

“Une écriture lamentable, il n’y a pas moyen que Gojo dise qu’il ne sait pas s’il pouvait gagner contre Yuji Sukuna alors que la seule raison pour laquelle il a perdu c’était Mahoraga. Et aussi **** Gege pour l’avoir tué hors champ.“

“Je veux pas faire le rabat-joie mais j’aurais vraiment préféré une mort mieux écrite de Gojo. J’ai toujours su qu’il allait mourir mais là c’est juste mal fait. RIP Gojo Satoru, Gege Akutami ne te méritait pas.“

“Gege qui tue Gojo après nous avoir fait attendre pendant trois ans qu’il soit libéré, oh il va aller en enfer.”

Après tout, l’influence de Gojo dans la série ne peut être niée. Et pourtant, on sait également que le mangaka ne porte pas particulièrement dans son cœur le professeur des personnages principaux de Jujutsu Kaisen. De là à croire que sa mort est une provocation de la part de l’auteur, il n’y a qu’un pas que certains fans ont décidé de franchir sans retenue.