En plein milieu de la FIFA eWorld Cup 22, les serveurs d’EA lâchent

Bien que les scores des matchs aient été gardés en compte, ce problème fait plutôt tache, d’autant plus durant l’événement final de la saison sur FIFA 22.

Au total, 32 joueurs venant du monde entier sont actuellement au Bella Arena à Copenhague dans le but de décrocher le prestigieux trophée et de se départager les 500 000$ de cashprize.

by Ludovic Quinson