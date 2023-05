Peut-on transférer ses points FIFA sur EA SPORTS FC ?

EA SPORTS FC va prochainement plonger les fans de football dans une toute nouvelle ère à l’occasion de son lancement prévu plus tard en 2023. Et avec une énorme migration des joueurs FIFA vers ce jeu, les fans se demandent si le transfert de points FIFA sera possible. Tout ce que nous savons.

Malgré la promotion TOTS qui enflamme complètement le mode Ultimate Team de FIFA 23, de nombreux joueurs ont déjà l’esprit tourné vers EA SPORTS FC, le prochain grand chapitre de la franchise qui se rapproche.

Avec un tout nouveau look en préparation, les joueurs sont préoccupés par cette grande transition. Et une partie de cette transition consiste potentiellement à transférer ses points FIFA restants vers EA SPORTS FC.

Mais alors est-ce que cela sera possible ? Voici tout ce que nous savons pour l’instant.

Une fuite laisse espérer un transfert des points FIFA vers EA SPORTS FC

Selon les fuites de FIFAUTeam, les joueurs pourront bien transférer leur solde de points FIFA du mode Ultimate Team de FIFA 23 vers EA SPORTS FC.

Les fans du jeu de football d’EA Sports ont toujours été en mesure de transférer les points d’un opus précédent vers le suivant. Cependant, compte tenu des changements majeurs à l’horizon, les joueurs craignaient que cela ne soit pas le cas pour EA SPORTS FC.

Heureusement, cette fonctionnalité très appréciée devrait être maintenue. Cependant, en raison du changement du nom de marque, les points FIFA seront désormais appelés FC Points.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Ultimate Team est fortement influencé par les microtransactions, faisant des points FIFA une partie intégrante du mode depuis sa création. Il est donc probable que cela reste le cas dans EA SPORTS FC.

Une fois qu’EA fournira une liste d’étapes sur la façon de transférer les points FIFA de FIFA 23 vers EA SPORTS FC, nous ne manquerons pas de publier alors un guide complet sur la façon de le faire.