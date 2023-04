EA SPORTS FC devrait révolutionner le système de caractéristiques des joueurs

Selon une récente fuite, EA SPORTS FC va totalement revoir le système de caractéristiques des joueurs dans la nouvelle version améliorée du mode Ultimate Team.

EA Sports et la FIFA ont mis un terme à leur partenariat de longue date, qui donnera naissance à EA SPORTS FC. Ce nouveau jeu prendra le relais de la série FIFA et EA Sports inaugurera une nouvelle ère pour la franchise de simulation de football.

Malgré cette nouvelle marque, les joueurs peuvent s’attendre à ce qu’EA SPORTS FC conserve la collection classique de stades, de championnats et de licences authentiques qui ont fait la réputation de la série au cours des dernières années.

En outre, de nouvelles fonctionnalités feront leur apparition dans EA SPORTS FC, les développeurs cherchant à insuffler une nouvelle vie à la franchise.

Et selon une récente fuite, l’une de ces nouveautés va être la refonte du système de caractéristiques des joueurs dans le nouveau mode Ultimate Team.

Un nouveau système de caractéristiques des joueurs pour le mode FUT d’EA SPORTS FC

Le leaker fiable FutSheriff a révélé qu’EA SPORTS FC allait apporter des changements majeurs au système de caractéristiques des joueurs dans Ultimate Team.

Si ces fuites se concrétisent, EA SPORTS FC révolutionnera alors le système de caractéristiques en les transformant en objets du marché des transferts pouvant être appliqués aux joueurs.

Dans FIFA 23, les caractéristiques sont des compétences cachées que certains joueurs possèdent et utilisent sur le terrain. Ils ne peuvent pas être modifiés, ajoutés ou changés de quelque manière que ce soit, mais cela pourrait changer dans EA SPORTS FC.

Ce nouveau système serait similaire à la façon dont le collectif fonctionne actuellement dans FIFA 23.

Sheriff explique que “l’objectif est de créer de nouveaux niveaux d’authenticité pour les joueurs ! Plus de joueurs uniques ! La plupart d’entre eux auront des animations uniques et des avantages notables en termes de gameplay ! Ils offriront de nouveaux comportements et des avantages qui n’étaient pas possibles dans FIFA 23.“

En fin de compte, ce nouveau système devrait permettre aux fans d’Ultimate Team d’exercer un contrôle plus créatif sur les performances de leurs joueurs sur le terrain.

Les caractéristiques devraient être réparties dans les sept catégories suivantes :

But

Passe

Défense

Dribble

Physique

Gardien de but

Gameplay spécifique à Ultimate Team

Selon les fuites, ces nouvelles caractéristiques seront disponibles sur le marché des transferts. Si la plupart d’entre eux offriront aux joueurs individuels “des avantages en termes de gameplay et des animations uniques”, certains seront orientés vers l’équipe : “Des caractéristiques spécifiques telles que l’Esprit d’équipe qui augmente l’endurance de tous les joueurs de l’équipe.“

Fuite de nouvelles caractéristiques d’EA SPORTS FC

FutSheriff a ensuite révélé certaines des nouvelles caractéristiques que les développeurs seraient en train de tester :

Capitaine d’équipe : Booste les joueurs à faible niveau de collectif (0 gagne +1, 1 gagne +2)

Star de la ligue : Donne un boost de +1 à tous les joueurs du même championnat

Loup solitaire : +2 ou +3 pour les joueurs qui n’ont pas d’équipe ou de pays partenaire

Esprit d’équipe : Tous les joueurs de l’équipe bénéficient d’un boost d’endurance

Super Sub : Le joueur sort du banc de touche avec toute sa stamina

Flexible : Le joueur change automatiquement de position en fonction de l’endroit où il est placé

Ce nouveau système de caractéristiques s’annonce déjà très intéressant et nous avons hâte d’en savoir plus à ce sujet.