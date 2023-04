La grande promesse d’EA SPORTS FC après la perte de la licence FIFA

Dès l’annonce d’EA SPORTS FC, les fans se sont inquiétés de l’état des licences dans le jeu après avoir perdu l’accord avec la FIFA, et le vice-président d’EA a alors abordé la question, tout en faisant des promesses pour l’avenir.

En mai 2022, Electronic Arts a choqué le monde entier en annonçant que leur partenariat historique avec la FIFA ne serait pas reconduit. À l’avenir, leurs jeux de football porteront désormais le nom EA SPORTS FC.

EA se tourne donc vers l’avenir avec le nouveau nom EA SPORTS FC, qui sera en concurrence directe avec un nouveau jeu FIFA potentiel (utilisant la licence FIFA), mais n’étant pas développé par EA.

Si les fans de longue date sont encore en train de s’adapter au changement de nom, certains craignent que les développeurs ne perdent les licences qui ont été utilisées pendant plusieurs années.

Le vice-président d’EA, David Jackson, a alors tenu à rassurer les fans inquiets des changements à venir.

EA SPORTS FC conservera ses licences

Dans un message publié sur son compte LinkedIn, David Jackson a cherché à rassurer les fans qui pensent qu’EA SPORTS sera dépourvu de licences.

Il a déclaré : “Tout ce que les joueurs aiment dans ‘FIFA’ est là : Tout ce que les joueurs aiment dans “FIFA” sera conservé. L’authenticité de plus de 19 000 athlètes, 700 équipes et 30 championnats est primordiale. Ils seront toujours sous licence et la nature immersive de ce réalisme sera un élément non négociable de notre futur jeu“.

Ainsi, même si EA ne peut plus appeler son jeu FIFA, le studio a tout de même pu négocier et conserver la possibilité d’utiliser des équipes, des championnats, des kits et bien d’autres choses encore sous licence.

David Jackson a également évoqué l’avenir d’EA SPORTS FC et la manière dont il entend en faire le meilleur jeu de football du marché.

“Un engagement profond pour l’innovation sera apparent dans tout ce que nous cherchons à accomplir dans le monde virtuel du football, ainsi que dans le monde réel. Ces symboles de changement sont d’une importance capitale pour nous.“

Alors pour tous les fans inquiets, pas de panique, EA SPORTS FC continuera bien d’offrir une multitude de licences et d’authenticité, mais promet également de nouvelles idées et une plus grande innovation dans le futur.