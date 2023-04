EA SPORTS FC aura-t-il un mode Clubs Pro ?

Pour beaucoup, le mode Clubs Pro est devenu un véritable rituel au fil des années de FIFA. Cependant, à l’approche de la sortie d’EA SPORTS FC, les fans se demandent si ce nouveau jeu proposera ce mode de jeu ou non.

Alors que les joueurs de FIFA se préparent à la sortie d’EA SPORTS FC, de nombreux craignent de plus en plus que ce nouveau jeu ne change du tout au tout avec notamment la suppression de modes très appréciés comme Ultimate Team, Clubs Pro et Carrière qui sont devenus des incontournables.

Heureusement, les fans peuvent pousser un soupir de soulagement, car EA SPORTS FC qui arrivera en 2023 consistera en un ajustement de la marque, alors que la FIFA et EA prendront des chemins différents. EA SPORTS FC proposera alors toutes les licences, clubs et stades qui ont fait le succès de FIFA au cours de ces dernières années.

Mais une chose interroge les joueurs, est-ce que EA SPORTS FC aura son mode Clubs Pro ?

Un mode Clubs Pro est-il prévu dans EA SPORTS FC ?

EA Sports FC proposera bien un mode Clubs Pro lorsqu’il sortira en 2023 puisque les développeurs se sont engagés à conserver le contenu classique qui a fait le succès de la franchise au fil des années.

Les joueurs pourront donc à nouveau profiter du mode Clubs Pro pour s’amuser sur le terrain avec leurs amis.

Lors de l’annonce du jeu en 2022, les développeurs ont déclaré : “Tout ce que vous aimez dans nos jeux fera partie d’EA SPORTS FC. Les mêmes expériences, modes, championnats, tournois, clubs et athlètes seront présents. Ultimate Team, Carrière, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous présents“.

Les fuites du mode Clubs Pro d’EA SPORTS FC

De nouveaux détails concernant l’avenir du mode Clubs Pro ont commencé à émerger. D’après les fuites, Clubs Pro pourrait faire l’objet d’une refonte massive avec le lancement d’EA SPORTS FC.

L’équipe FIFAUTeam a révélé sur Twitter que ce mode pourrait être rebaptisé Clubs dans EA SPORTS FC et qu’il devrait proposer un “mode de compétition saisonnier”, similaire au format actuel de Division Rivals dans Ultimate Team.

Cette nouvelle version saisonnière du mode devrait s’étendre sur plusieurs semaines : “Chaque saison comportera 5 semaines de matchs de championnat normaux, ainsi qu’une semaine de matchs éliminatoires.

Prenez cependant toutes ces informations avec des pincettes comme pour toutes les fuites. Cependant, dès que nous aurons des informations officielles concernant le mode Clubs Pro d’EA SPORTS FC, nous vous les communiquerons alors directement.