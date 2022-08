Une Pixel War aura lieu lors du ZEvent 2022

Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant que l’édition 2022 du ZEvent ouvre ses portes, ZeratoR a commencé à lever le voile sur les multiples réjouissances prévues au cours de l’événement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avant même d’avoir commencé, le ZEvent 2022 a déjà fait beaucoup parler de lui. Depuis son officialisation début juillet, les polémiques se sont enchaînées, si bien que l’événement caritatif s’est rapidement attiré les foudres des internautes.

Timo Verdeil / Z Event Pour le ZEvent 2022, le staff a vu les choses en grand !

Le choix initial de l’association a provoqué une véritable levée de boucliers, et de multiples départs auprès des participants, si bien que ZeratoR a dû faire volte-face et repenser le fonctionnement du Zevent. Pour la toute première fois ce n’est pas 1, mais 5 associations qui se partageront les dons des internautes et il semblerait que ce ne sera pas la seule nouveauté au programme.

Le ZEvent 2022 aura sa Pixel War !

En avril 2022, sous l’égide des plus grands noms du streaming français, des milliers d’internautes se sont relayés sur le r/Place de Reddit pour défendre les couleurs de la France, une Pixel War qui est encore aujourd’hui présente dans de nombreux esprits.

Cet événement a rencontré un tel succès, que de nombreux internautes se désolaient de ne pas avoir de nouvelles occasions de laisser libre cours à leur créativité. Heureusement, il semblerait qu’ils aient été entendus.

Le 2 août, ZeratoR a levé le voile sur 2 nouvelles activités prévues pour marquer le coup lors de l’édition 2022 du ZEvent. Au programme un Twitch Plays Pokémon et un / Place ou 1 euro correspondra à un pixel. Il faudra donc débourser un euro, pour apporter sa pierre à l’édifice.

Au vu de l’engouement des internautes lors de la Pixel War, on imagine que cette activité devrait donner lieu à de multiples alliances, trahisons, et créations hautes en couleur. De quoi offrir aux viewers des moments cultes tout en donnant un sacré coup de pouce à la cagnotte.

Pour rappel cette année, les dons récoltés lors du ZEvent seront reversés à parts égales entre The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.