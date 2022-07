Skyrroz se lance dans le cosplay et c’est hilarant

Gaston Cuny . Dernière mise à jour: 25 juil. 2022

Le créateur de contenu Skyrroz a pour habitude de s’amuser sur Call of Duty depuis de longues années et il s’est récemment mis au cosplay et le résultat semble incroyable.

Depuis l’été 2011, il y a donc plus de 10 ans, Skyrroz publie régulièrement des vidéos sur YouTube, principalement à propos de Call of Duty et Warzone récemment. Au total, il comptabilise près de 3 200 vidéos et 2 560 000 abonnés sur sa chaîne principale.

Il s’est installé sur Twitch depuis quelques années pour diffuser son gameplay et sa bonne humeur à ses fans en live, ce qui lui réussit très bien. Il comptabilise désormais 1 million de followers sur cette plateforme et réunit des milliers de spectateurs à chaque stream.

Il a d’abord été connu pour ses talents au sniper un peu à l’image de WarTeK à l’époque mais il a su évoluer et s’adapter aux tendances des plateformes de création de contenu. Skyrroz est devenu très polyvalent même s’il reste un fan des fusils de précisions sur Call of Duty. Malgré cela, cela ne lui empêche pas de faire quelques folies par moment, dont l’essai d’un cosplay assez spécial.

Skyrroz s’essaie au cosplay

Le pigeon est un personnage très prisé dans la communauté de Skyrroz, à tel point que de nombreux emotes lui sont réservés sur sa chaîne Twitch. Un pigeon selon le créateur de contenu franco-mexicain est souvent caractérisé par un joueur qui dépense beaucoup d’argent sur un jeu pour pas grand chose.

Et lors d’un live il en a profité pour enfiler le costume d’un pigeon en l’imitant à la perfection, ou presque.

En bref, Skyrroz est un streamer complètement déjanté mais ce n’est pas nouveau ! On ne peut surtout pas lui en vouloir pour sa bonne humeur et son énergie débordante à chaque fois qu’il est devant la caméra, qu’il soit en train de jouer à Call of Duty ou pas.