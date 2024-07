Cette SMG méta devient “pay-to-win” grâce à une mire métallique parfaite

Un nouveau plan d’arme “pay-to-win” a pris d’assaut Warzone, donnant à une mitraillette méta une excellente mire métallique.

Lorsque vous achetez un contenu cosmétique dans la boutique Call of Duty, vous n’êtes pas censé obtenir un avantage compétitif. Cependant, au cours des dernières années, plusieurs éléments payants et supposément cosmétiques ont donné aux joueurs des avantages indéniables.

On peut notamment citer les infames skins Roze et Groot qui ont traumatisé nombre de joueurs de Warzone, mais les plan d’armes ne sont pas en reste non plus.

Ces dernières semaines, Warzone a vu apparaître quelques nouveaux plans d’armes anormalement impactants. Si ces derniers n’augmentent en rien les dégâts des armes, c’est au niveau de la mire métallique et du recul qu’ils font des merveilles.

Le 18 juillet, le youtubeur Warzone TheKoreanSavage a mis en lumière le modèle En Bonne Compagnie – ou Along For The Ride en anglais – du bundle Blitz 8-Bit pour la mitraillette Striker. “Quand quelque chose est cassé, absolument pay-to-win, je dois sauter dessus et voir ce qui se passe,” a déclaré le vidéaste curieux en achetant son plan d’arme.

Ce modèle est livré avec un viseur plutôt efficace, mais c’est en l’enlevant que la magie opère. En effet, la mire métallique est tout simplement exceptionnelle, permettant un contrôle parfait du recul de l’arme. “Ce truc ne bouge pas“, s’est émerveillé TheKoreanSavage en tirant avec sa Striker pixellisée.

Classe de la Striker En Bonne Compagnie :

Canon : Canon long Striker Recon

Canon long Striker Recon Accessoire canon : Poignée verticale Squelettique SL

Poignée verticale Squelettique SL Chargeur : Chargeur tambour de 60 cartouches

Chargeur tambour de 60 cartouches Crosse : Crosse Lachmann Recon Series

Sans surprise, TheKoreanSavage a rejoint l’avis de nombreux joueurs affirmant que ce plan d’arme est “pay-to-win”. La situation est d’ailleurs d’autant plus dramatique qu’il s’agit d’un plan arme de la Striker, une mitraillette déjà très puissante et omniprésente dans la méta Warzone.

Il ne semble donc être qu’une question d’heures ou de jours avant que de nombreux joueurs opportunistes se jettent sur cette opportunité en or et profitent de ce qui pourrait bien être la meilleure arme de la méta, dans sa version “pay-to-win” survitaminée.