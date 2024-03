La communauté de Helldivers 2 cherche à dépenser ses ressources en surplus

Une fois que vous avez tout débloqué, il n’y a plus rien à grinder dans Helldivers 2. Avec cela à l’esprit, les joueurs mettent leurs cerveaux en commun pour proposer des récompenses de fin de jeu uniques.

Le cycle de jeu principal de Helldivers 2 est parmi les meilleurs du secteur, les joueurs du monde entier se ralliant pour répandre la liberté et la démocratie à travers la galaxie. Compléter des missions distribue des récompenses sous forme de matériaux et ressources qui peuvent être utilisés pour débloquer un arsenal d’armement encore plus grand.

Cependant, une fois que vous avez tout débloqué ce que le jeu offre, il n’y a littéralement plus rien sur quoi utiliser vos matériaux. Avec cela à l’esprit, les joueurs de Helldivers se creusent la tête pour créer une solution alternative sur ce que les matériaux excédentaires peuvent être utilisés.

Dans un post partagé sur le subreddit de Helldivers, un joueur a partagé ses pensées : « Toutes les ressources au-dessus de leur plafond respectif devraient automatiquement être “données”, et vous auriez un “score de donation” qui ne fait absolument rien à part être un nombre dont vous pouvez vous vanter. »

Il a continué : « Juste un simple “score de contribution de donation à vie »

D’autres idées suivaient des tendances similaires, avec des joueurs partageant des idées uniques telles que peindre l’armure, ou même des déblocages permanents semblables aux rangs Badass de Borderland 2.

Une autre suggestion intéressante était un regroupement communautaire de ressources pour aider les secteurs qui ont besoin d’être libérés pour fournir des temps de recharge ou des buffs mineurs pendant un certain temps.

Il n’y a pas de mauvaise réponse en ce qui concerne les récompenses possibles pour les complétionnistes, et avec la confirmation que plus de niveaux arriveront à un moment donné, cela garderait certainement le grind aussi engageant que jamais.

