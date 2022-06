MrBeast et Ninja vont s’affronter sur LoL pour 150 000$ : Date, équipes et plus…

Les superstars d’Internet, MrBeast et Ninja, vont bientôt s’affronter dans un match sur League of Legends avec un cashprize de 150 000$. Toutes les infos.

Deux des plus grandes célébrités des réseaux sociaux, MrBeast et Ninja vont prochainement s’affronter dans un tournoi unique de League of Legends réunissant un impressionnant cashprize de 150 000$.

Les deux créateurs de contenu mèneront leurs propres équipes au combat à la HyperX Arena de Las Vegas dans ce qui est appelé le “match ultime”.

Alors si vous souhaitez suivre cette compétition réunissant ces deux mastodontes régler leur différend sur la Faille de l’invocateur, voici tout ce que vous devez savoir.

Comme les deux personnalités diffusent leur contenu sur leurs propres plateformes, cette compétition de LoL de 150 000$ sera organisée sur la chaîne Twitch Crown que vous avons intégrée ci-dessous.

Le coup d’envoi de cet événement sera donné le dimanche 10 juillet à 1h du matin. Bien qu’il soit possible que l’événement se prolonge en fonction des résultats, il est actuellement prévu pour une durée de trois heures.

 

Comme MrBeast l’a clairement indiqué dans sa propre annonce, l’événement Ultimate Crown à 150 000$ vase présenter sous la forme d’un match en Best-Of 3.

À l’heure où nous écrivons cet article, nous ne savons pas encore comment le cashprize sera divisé, ni s’il sera versé à une œuvre de charité ou non.

Ninja has accepted my offer. $150,000 League of Legends best of 3 match, we’ll announce our teams soon 🙂

July 9th – Las Vegas. @crownchannel

— MrBeast (@MrBeast) June 22, 2022