ChowH1 organise son propre Projet X dans le clip Numéro Un

Mais sans plus attendre, découvrez l’excellent clip “Numéro Un” de ChowH1 que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Le gagnant de celle-ci remportait 100 000$. Et après une game d’anthologie , c’est bien évidemment le Lord qui a empoché ce petit pactole après avoir effectué une action de folie à l’aide de son fidèle bouclier de combat en fin de partie.

De plus, ChowH1 met en évidence lors du clip son trophée du WSOW (World Series of Warzone). Rappelez-vous, le WSOW était une compétition organisée par Activision qui réunissait 150 des meilleurs streamers d’Europe qui étaient réunis dans une même partie.

Les paroles de cette nouvelle musique sont directement inspirées du quotidien du streamer en live sur Warzone lorsqu’il enchaîne les victoires et les actions de folie.

Mais récemment, après plusieurs jours de teasing sur ses réseaux sociaux, le Lord de Warzone a dévoilé son tout nouveau clip “Numéro Un” dans lequel il apparaît aux côtés de DENAM , qui a écrit et interprété cette musique.

Il avait notamment présenté en octobre dernier, le clip “ SUPERSTAR ” qui avait été interprété par OMEA et qui comptabilise aujourd’hui près de 400 000 vues.

by Ludovic Quinson