Elon Musk révèle l’incroyable montant généré par son compte Twitter

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a récemment révélé le nombre de personnes qui ont souscrit un abonnement à son propre compte Twitter, et cela nous permet de savoir combien il a pu générer grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

La superstar d’Internet Elon Musk a connu une énorme augmentation de sa popularité et de son influence au cours des dernières années. En tant que PDG de SpaceX et de Tesla, le milliardaire a acquis le réseau social Twitter à la fin de l’année dernière également.

Musk est facilement l’une des figures les plus controversées sur Internet en ce moment, et d’autant plus avec ses nombreuses décisions récentes prises sur Twitter qui ont été fortement critiquées.

Et récemment, Twitter a lancé un nouveau service payant, le “Super Follows” s’élevant à 5$ pour accéder à du contenu exclusif d’un créateur de contenu. Ces fonctionnalités comprennent un badge d’abonné, l’accès à des tweets exclusifs et l’accès à des espaces réservés aux abonnés, offrant aux utilisateurs une expérience plus intime avec le créateur.

En plein lancement de cette nouvelle fonctionnalité, Elon Musk a révélé le nombre d’utilisateurs Twitter actuellement abonnés à son compte personnel et le total est assez stupéfiant.

Dans une capture d’écran, Musk a révélé qu’il avait environ 24 000 abonnés, chacun payant 5$ pour l’exclusivité. Dans l’ensemble, cela totalise plus de 120 000$ par mois.

De nombreux utilisateurs ont rapidement commenté ce montant incroyablement élevé que Musk reçoit grâce à cette méthode, certains plaisantant sur le temps qu’il lui faudra pour récupérer l’argent dépensé pour acheter Twitter.

“Il ne reste plus que 366 667 mois jusqu’à ce que ses abonnés remboursent ce qu’il a payé pour Twitter” s’est notamment moqué un utilisateur.

Cette nouvelle fonctionnalité ne semble cependant pas encore totalement opérationnelle pour tous les créateurs de contenu. Seul, Elon Musk semble pouvoir en profiter pleinement pour le moment.