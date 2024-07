Fortnite a ajouté un nouvel événement appelé Road Trip Estival et le Cybertruck Tesla avec la mise à jour 30.30. Si vous souhaitez obtenir ce véhicule et plus de récompenses cosmétiques gratuitement, voici un aperçu de toutes les quêtes et comment les compléter.

La dernière mise à jour de Fortnite v30.30 apporte du nouveau contenu au jeu, avec notamment une nouvelle saison de Rocket Racing, des assets de collaboration avec Fall Guys pour UEFN, et le Tesla Cybertruck comme véhicule utilisable. Elle ajoute également une ligne de quêtes appelée Road Trip Estival qui permet aux joueurs de gagner des récompenses gratuites.

Ces récompenses incluent le Tesla Cybertruck, un skin estival pour le véhicule ainsi que différents objets cosmétiques.

Cependant, pour obtenir tout cela, vous devez compléter plusieurs quêtes dans le Battle Royale (incluant le BR normal, Zéro construction, Foire d’empoigne et Recharge), Rocket Racing, LEGO Fortnite, Festival et le mode Créatif.

Voici un aperçu de toutes les quêtes et récompenses du Road Trip Estival de Fortnite si vous souhaitez obtenir le Cybertruck et d’autres objets.

Quêtes et récompenses du Road Trip Estival de Fortnite

Epic Games Vous pouvez obtenir des récompenses gratuites en accomplissant les quêtes Road Trip Estival.

Chaque jour, du 23 juillet au 31 juillet, une nouvelle quête Road Trip Estival se débloquera pour vous et vos amis. Vous avez jusqu’au 6 août pour compléter les neuf quêtes, donc ne vous inquiétez pas si vous manquez les premiers jours.

Plus vous complétez de quêtes Road Trip Estival, plus vous et votre groupe débloquerez de récompenses dans Fortnite.

Voici toutes les quêtes et les récompenses associées que vous pouvez obtenir en les complétant dans Fortnite :

Quêtes XP

Quête Récompense Jour 1 sur 9 : Gagnez de l’XP dans les îles conçues par des créateurs (60 000) 30 000 XP Jour 2 sur 9 : Gagnez de l’XP en groupe dans Battle Royale, Recharge, LEGO Fortnite, Rocket Racing, ou Festival (60 000) 30 000 XP Jour 3 sur 9 : Gagnez de l’XP dans les îles conçues par des créateurs (60 000) 30 000 XP Jour 4 sur 9 : Gagnez de l’XP en groupe dans Battle Royale, Recharge, LEGO Fortnite, Rocket Racing, ou Festival (60 000) 30 000 XP Jour 5 sur 9 : Gagnez de l’XP dans les îles conçues par des créateurs (60 000) 30 000 XP Jour 6 sur 9 : Gagnez de l’XP en groupe dans Battle Royale, Recharge, LEGO Fortnite, Rocket Racing, ou Festival (60 000) 30 000 XP Jour 7 sur 9 : Gagnez de l’XP dans les îles conçues par des créateurs (60 000) 30 000 XP Jour 8 sur 9 : Gagnez de l’XP en groupe dans Battle Royale, Recharge, LEGO Fortnite, Rocket Racing, ou Festival (60 000) 30 000 XP Jour 9 sur 9 : Gagnez de l’XP dans les îles conçues par des créateurs (60 000) 30 000 XP

Objectifs bonus

Quête Récompense Complétez une quête Road Trip Estival (1) Piste musicale Holiday de Green Day Complétez deux quêtes Road Trip Estival (2) Spray Bus de combat Complétez trois quêtes Road Trip Estival (3) Revêtement Underworld Complétez quatre quêtes Road Trip Estival (4) Spray Not Responsible for Broken Shields Complétez cinq quêtes Road Trip Estival (5) Spray Peely On Board Complétez six quêtes Road Trip Estival (6) Accessoire de dos Sun Sign Complétez sept quêtes Road Trip Estival (7) Spray Always Thank the Bus Driver Complétez huit quêtes Road Trip Estival (8) Spray Honk for Nitro Complétez neuf quêtes Road Trip Estival (9) Pack Tesla Cybertruck et boost Beast Mode Cybertruck

De plus, le bundle Tesla Cybertruck gratuit inclut les éléments suivants :

Le châssis Tesla Cybertruck (équipez-le pour en faire un SUV !)

Sticker Cyber-camouflage Cybertruck

Sticker Noir mat Cybertruck

Sticker Acier inoxydable Cybertruck

Sticker OMG Cybertruck

Roues Cyber

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les quêtes Road Trip Estival et les récompenses de cet événement.