Des joueurs de Pokémon Go révèlent avoir dépensé une fortune dans le jeu

Alors que certains joueurs de Pokémon Go se sont réunis en ligne pour discuter de leurs habitudes de dépense, il s’avère que plusieurs d’entre eux ont dépensé des milliers de dollars dans le jeu mobile, et cela avant même de prendre en compte les voyages.

Il peut être assez facile d’accumuler de sérieuses factures avec les jeux à service continu, car un jeu sans fin définie est conçu pour soutirer constamment de l’argent.

Pokémon Go est définitivement un jeu à service continu, et comme il existe depuis tant d’années, il est assez naturel que de nombreux joueurs aient dépensé des centaines de dollars dans le jeu. C’est exactement ce que certains ont révélé dans un récent post sur Reddit, bien que les réponses ici puissent vous surprendre.

Le dresseur de Pokémon Go u/SilasBeit a posé la question sur Reddit : “Combien avez-vous dépensé ?” Puis a continué en disant : “Cela a probablement déjà été demandé avant mais je me demandais combien les gens ont dépensé au total sur Pokémon Go. Je dépense quelques livres tous les quelques mois pour des événements avec billet.”

Les réponses varient grandement, et certains des joueurs sont particulièrement choqués par les résultats les plus outrageux. Une personne dit : “Jeu gratuit, chanceux d’être situé dans une communauté active”.

Pendant ce temps, un autre dresseur révèle ses habitudes de dépense, expliquant : “Je me permets 10 $ par mois sur le jeu principalement pour les passes de raid à distance. Je refuse de payer pour des études après avoir eu un problème avec l’étude ponctuelle de Kyogre qui ne s’est pas enregistrée et avoir perdu tous les bonbons XL.”

Puis, un utilisateur passionné révèle sa réponse, disant : “Des centaines dans le jeu. Des milliers si vous incluez les voyages et l’hébergement pour divers événements Pokémon Go au cours des 8 dernières années.” Lorsqu’on lui demande si les voyages étaient pour autre chose que le jeu, ils disent : “Non. Pokémon Go était la raison principale du voyage.”

Enfin, un autre joueur détaille ses dépenses depuis le tout début, disant : “Joueur depuis presque le Jour 1. Étant donné depuis combien de temps Pokémon Go est sorti et ma pause d’un an en 2022… Trois ans et demi de jeu intensif de baleine (donc jusqu’à la pandémie)…probablement près de 100 $/mois à cette époque.”

Il continue, ajoutant : “Réduit à un jeu plus occasionnel de 2020 au moment où j’ai arrêté en 2022.…et puis de retour à un jeu occasionnel en 2023 jusqu’à maintenant…”

“Probablement un bon 5000 $ ou plus au total en ajoutant les dépenses de baleine passées, les GO Fests, et certaines activités communautaires comme les Pokébus et autres. (voilà…première réponse de baleine à cette question)”

C’est une somme assez massive, et l’une des plus importantes du fil, et certains fans sont heureux de voir un peu d’honnêteté, comme l’un répond : “Je suis juste content de voir au moins un autre post qui n’est pas ‘Je ne dépenserais JAMAIS un sou’ ou ‘Je gagne 15 000 PokéPièces par an avec les arènes quotidiennes'”

