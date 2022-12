Amouranth investit à nouveau des millions dans Amazon

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Ces derniers mois Amouranth a multiplié les investissements, à tel point qu’on peut rapidement perdre le fil, et ce n’est qu’un début ! Alors que l’année 2022 est sur le point de toucher à sa fin, la streameuse a révélé qu’elle avait investi près de 2 millions de dollars dans Amazon, la société mère de Twitch.

Avec plus de 6,1 millions d’adeptes sur sa chaîne Twitch, Amouranth est de loin l’une des streameuses les plus en vogue sur la plateforme de streaming d’Amazon et c’est loin d’être sa seule activité. Loin de se contenter de ses lives sur Twitch, Amouranth produit régulièrement du contenu sur YouTube, Snapchat, TikTok, Patreon et OnlyFans.

L’article continue après la publicité

Grâce à ces différentes sources de revenus, la jeune femme a décidé de diversifier davantage ses activités en investissant dans différents secteurs, allant de l’achat d’une station-service à celui d’une supérette en passant par des actions Activision Blizzard, et ce n’est qu’un début !

Dernièrement la créatrice de contenu a confié avoir à nouveau investi dans Amazon, cette fois pour la coquette somme de 1,9 million de dollars.

Amouranth investit des millions dans Amazon

Amazon étant une entreprise d’envergure mondiale qui pèse des milliards de dollars et qui détient la plus grande plateforme de streaming sur Internet, Twitch, elle séduit chaque jour de nombreux investisseurs. Après s’être fait connaître sur la plateforme et y avoir bâti sa carrière en multipliant les coups d’éclat, Amouranth a choisi à son tour d’y investir.

L’article continue après la publicité

Le 30 décembre, elle a révélé sur Twitter qu’elle avait acheté 23 600 actions d’Amazon, la société mère de Twitch, pour la modique somme d’environ 2 millions de dollars.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Si détenir 2 millions de dollars d’actions d’une entreprise qui vaut presque un billion ne semble être qu’un petit pas, Amouranth semble tout de même confiante dans son investissement. Qui plus est, ce n’est pas la première fois qu’elle investit dans Amazon.

Après avoir investit 2 millions dans Google en février, au mois de mai, Amouranth a acheté 500 actions Amazon pour 1 million de dollars. La jeune femme a plus que jamais les GAFAM en ligne de mire.