Alinity “effrayée” après avoir été contactée par Netflix pour un documentaire

À la surprise générale, Alinity a dévoilé qu’elle avait été contactée par Netflix pour un documentaire sur OnlyFans, mais la jeune femme panique, car elle a peur que sa famille l’apprenne.

Avec plus d’1,5 million de followers sur sa chaîne Twitch, Alinity est sans conteste l’une des streameuses les plus en vogue sur la plateforme de streaming d’Amazon, mais c’est également l’une des plus controversées.

Au fil des années, la streameuse a régulièrement été au cœur de polémiques, à tel point que de nombreux internautes en sont venus à affirmer qu’Alinity était au-dessus du règlement, étant donné qu’il n’y a quasiment eu aucune conséquence suite au scandale autour des traitements qu’elle infligeait à ses chats ou de ses multiples accidents vestimentaires.

Qui plus est, parallèlement au streaming, Alinity est également populaire sur OnlyFans, où elle gagne beaucoup plus d’argent que sur Twitch.

Lors de son stream du 15 novembre, Alinity a révélé que Netflix l’avait contactée pour un documentaire concernant OnlyFans, une prise de contact qui a effrayé la jeune femme.

Pendant son stream, Alinity a annoncé qu’elle avait quelque chose à confier à ses fans, après quelques minutes d’hésitation, elle a fini par cracher le morceau.

“Et puis zut, peu importe… je vais vous le dire les gars”, a-t-elle déclaré. “Je ne vais pas m’épancher sur les détails, mais ils m’ont contactée pour faire un documentaire Netflix et je suis un peu effrayée. C’est énorme, non ? Oui, c’est un truc sur OnlyFans.”

Elle a poursuivi en expliquant qu’elle est nerveuse et effrayée à l’idée de le faire. “Ça va être sur OnlyFans et je suis comme… effrayée. Ils veulent montrer une partie de mon contenu… si ça arrive vraiment, c’est énorme.”

“Ma famille proche est au courant, mais le reste de ma ne sait pas vraiment [que je suis sur OnlyFans]”, a-t-elle déclaré.

La créatrice de contenu n’a pas partagé d’autres informations concernant ce documentaire. Elle n’a pas dévoilé non plus si elle comptait accepter ou non. Affaire à suivre …