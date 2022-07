Le 1000tipla de Vilebrequin est (presque) prêt pour vous satelliser

Le projet totalement fou de Vilebrequin commence à vraiment avoir de la gueule. Le Fiat Multipla de 1 000 chevaux a été révélé alors que la plupart du boulot est terminé dessus.

À la fin de l’année 2020, Sylvain Levy et Pierre Chabrier de la chaîne YouTube Vilebrequin lançaient une cagnotte pour financer une préparation de 1 000 chevaux sur leur Multipla AMG (le nom de base). Il espéraient récolter 50 000€ pour boucler le projet mais ils ont finalement obtenu plus d’1 million d’euros grâce à leur généreuse communauté.

Le projet a donc pris encore plus d’ampleur que prévu et après de longs mois d’attente, ils ont finalement pu nous donner un premier réel aperçu du Multipla AMG devenu 1000tipla by Michelin dans leur vidéo YouTube postée ce jeudi 7 juillet.

Suite à de nombreuses collaborations les plus folles les unes que les autres avec des entreprises et des spécialistes du monde entier pour assembler ce montre de 1000tipla, nous avons enfin pu voir les premières images de ce véhicule presque terminé, à quelques détails près.

Le 1000tipla by Michelin de Vilebrequin a une vraie gueule

Après avoir attendu des pièces de carrosserie d’un spécialiste du tuning au Japon pendant plusieurs mois et plein d’autres pièces réalisées sur mesure comme les jantes ou les pneus, c’est enfin presque terminé à quelques détails près : les signatures des abonnés qui ont participé à la cagnotte et quelques finitions dont la sortie de pot d’échappement dans le style de Pagani.

Ce projet est donc principalement sponsorisé par Michelin qui a fourni des pneus sur mesure pour ce montre sur roues.

Dans leur vidéo YouTube prévue pour le jeudi 14 juillet, les dernières modifications devraient être terminées et ils démarreront enfin cet engin de folie qui ne peut pas passer inaperçu. On vous laisse avec deux autres photos du 1000tipla afin que vous puissiez admirer les mois de travail pour assembler un tel véhicule.