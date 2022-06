Le Grand Prix de Squeezie affiche déjà complet

more

Load More

Heureusement, tout espoir ne semble pas être perdu pour ceux qui n’ont pas réussi à mettre la main sur des places. Squeezie a annoncé dans son tweet que quelques places seront peut-être remises en vente à la rentrée. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts !

Le Grand Prix pourra également être suivi en direct depuis le circuit Bugatti sur Twitch, avec une ambiance de folie assurée par l’incontournable duo, Kameto et Doigby.

Les retardataires on verra à la rentrée si on peut en remettre un peu en vente 👌🏻 https://t.co/kLfHWcv7i8

Pour l’occasion, Squeezie a réuni un casting 5 étoiles avec Deujna, Gotaga, LeBouseuh, Domingo, Xari, Joyca et bien d’autres.

Lors de sa participation au ZEvent 2020, parmi de nombreux donation goals hauts en couleur , Squeezie s’était engagé à organiser un Grand Prix de Formule 4 s’il recevait 100 000 euros de dons. Et comme chacun sait, chose promise, chose due !

by Isabelle Thierens