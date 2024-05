Comment obtenir la Puissance de Tyraël dans la Saison 4 de Diablo 4 : affixes, farming…

Vous voulez savoir comment obtenir la Puissance de Tyraël dans la Saison 4 de Diablo 4 ? Voici les meilleures façons de farmer cette cuirasse et de maximiser vos chances de chute dans Diablo 4.

La Puissance de Tyraël est de retour en tant qu’Uber Unique dans la Saison 4 de Diablo 4 après sa célèbre apparition dans D2 et est facilement l’un des objets les plus puissants de sa catégorie. Cependant, étant un objet Uber Unique, ses chances de chute sont extrêmement faibles, ce qui nécessite beaucoup de patience et un grinding acharné de la part des joueurs.

Voici donc comment obtenir la cuirasse Puissance de Tyraël dans la Saison 4 de Diablo 4.

La meilleure façon de farmer la Puissance de Tyraël dans Diablo 4 est de combattre autant que possible Uber Duriel ou Uber Andarielle. Ces deux boss end-game sont parmi les défis les plus difficiles de D4 et ils permettent d’obtenir les mêmes butins.

Étant donné que Duriel et Andarielle sont les seuls boss qui permettent d’obtenir des Uber Uniques, dont la Puissance de Tyraël, assurez-vous de les farmer plusieurs fois jusqu’à obtenir l’objet souhaité. Cependant, la patience est essentielle ici.

En plus de l’élimination de boss Uber, vous pouvez également participer aux Vagues Infernales de niveau de monde 4 et à la Fosse pour trouver ces objets. Bien que vous ayez plus de chances d’obtenir des Uber Uniques auprès des boss end-game, vous pourriez avoir de la chance en explorant ces modes de jeu dans Diablo 4.

Blizzard Entertainment La Puissance de Tyraël possède certains des meilleurs affixes défensifs du jeu.

Affixes et effets uniques de la Puissance de Tyraël dans Diablo 4

Voici les affixes de la Puissance de Tyraël dans la Saison 4 de Diablo 4 :

+X% de résistance à toutes les statistiques

+X% de résistance maximale à tous les éléments

+X% de résistance à tous les éléments

+X% de réduction des dégâts

Effet unique : Lorsque vous disposez de votre maximum de vie, utiliser une compétence déclenche un barrage divin infligeant X points de dégâts.

Voilà donc comment obtenir la Puissance de Tyraël dans la Saison 4. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez la rubrique Diablo 4 de notre site.