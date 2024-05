Les joueurs de Diablo 4 partagent leurs astuces pour farm des ressources rares

Diablo 4 propose une variété de ressources à récolter afin d’améliorer votre équipement, certaines étant plus faciles à obtenir que d’autres. Heureusement, il existe quelques astuces pour trouver tout ce dont vous avez besoin.

Les joueurs de Diablo 4 sont constamment à la recherche de ressources précieuses comme les Étincelles Sublimées, les Pierres Stygiennes, ainsi que des matériaux plus généraux comme les herbes et l’or pour l’artisanat. Avec les changements massifs apportés au butin dans la Saison 4, leur collecte peut devenir compliquée.

La Saison 4 a introduit de nombreuses nouvelles ressources pour fabriquer et améliorer l’équipement, et beaucoup d’entre elles (comme les Étincelles et les Pierres Stygiennes) sont extrêmement rares dans le monde. Cela ne signifie pas qu’il est impossible de les trouver, car farmer des boss mondiaux et accomplir des quêtes et des défis fait généralement l’affaire.

Le problème est de savoir sur quoi se concentrer pour obtenir la ressource particulière qui vous manque. Heureusement, un joueur a partagé quelques astuces pour trouver les ressources dont vous avez besoin.

« Si vous manquez de l’une de ces ressources, faites ceci », a partagé ‘mathefff’ sur Reddit :

Pour l’or, faites l’ Arbre des Murmures .

. Pour les herbes, participez à une Mobilisation des Légions .

. Pour les Prismes Diffus, farmez les boss mondiaux .

. Pour les Cœurs funestes, afin d’invoquer la Jouvencelle du sang, dépensez des Cendres et ouvrez des coffres .

. Pour les Fragments de Gemmes, utilisez un personnage de niveau 90+ pour les farmer .

. Pour les Pierres Stygiennes, utilisez un personnage secondaire et farmez de la réputation des Loups de Fer dans les événements de la Jouvencelle de Sang.

Blizzard Entertainment La première fois que vous tuez Uber Lilith dans chaque saison, vous gagnez une Étincelle Sublimée.

Concernant les Étincelles Sublimées, le meilleur moyen de les farmer est de compléter la quête de la saison et de vaincre Uber Lilith. Vous pouvez même créer des personnages secondaires et compléter à nouveau la quête de la saison pour obtenir plus d’Étincelles.

Certains joueurs ont signalé qu’ils n’avaient pas reçu d’Étincelle après avoir vaincu Uber Lilith pour la première fois de la saison, mais cela pourrait être dû au fait que vous l’avez déjà reçue.

Dans les notes de patch 1.4.1, les développeurs ont déclaré : « Toute personne ayant tué l’Écho de Lilith, indépendamment de la saison, recevra une étincelle sublimée lors de cette saison. »

Ce correctif a été mis en place pour combattre les problèmes rencontrés par les joueurs qui ne recevaient pas l’Étincelle dans Diablo 4. Assurez-vous donc de vérifier si vous l’avez obtenue après avoir vaincu Uber Lilith. Sinon, remettez-vous au boulot, et ne lâchez rien car le jeu en vaut la chandelle.

