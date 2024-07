Si vous voulez profiter au maximum des Vagues Infernales de Diablo 4, vous voudrez savoir comment obtenir la Psychocage Impie.

La Saison 4 de Diablo 4 a introduit de nombreux changements fondamentaux, modifiant l’expérience de base du jeu. Heureusement pour Blizzard, ça a été un pas dans la bonne direction et la communauté de joueurs de Diablo 4 a largement salué les nouvelles mécaniques de fabrication et de gestion de l’inventaire.

En plus de ces améliorations, les Vagues Infernales de Diablo 4 ont subi une refonte majeure qui les a rapprochées des très populaires Moissons de Sang de la Saison 2. Les Vagues Infernales sont un excellent moyen de gagner de l’EXP et des équipements légendaires, mais il existe un moyen de les rendre encore plus efficaces.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce guide vous explique ce qu’est l’élixir Psychocage Impie de Diablo 4, pourquoi vous devriez vous en procurer un, et comment le faire.

Que fait le Psychocage Impie dans Diablo 4 ?

Le Psychocage Impie est un nouvel élixir ajouté dans la Saison 4 de Diablo 4 pour renforcer les nouvelles Vagues Infernales. L’utiliser augmente le taux d’apparition des Cendres Aberrantes ainsi que la vitesse à laquelle vous gagnez des niveaux de Menace dans une Vague Infernale.

Le revers de la médaille est que les ennemis dans la Vague Infernale recevront une augmentation de niveau de 10, les rendant bien plus difficiles à affronter qu’ils ne l’étaient déjà. C’est une arme à double tranchant, car bien qu’ils soient plus puissants, gagner de l’EXP en les battant devient bien plus accessible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Cendres Aberrantes sont utilisées pour ouvrir les Coffres Mystères et acquérir des Cadeaux Torturés dans une Vague Infernale, ce qui peut être utile pour farmer des équipements. C’est pourquoi les Psychocages Impies sont incroyablement précieuses et bien qu’elles puissent apparaitre de façon aléatoire, il y a un moyen de s’assurer d’en avoir toujours en stock.

Blizzard Entertainment Le Psychocage Impie est le premier élixir spécifique aux Vagues Infernales de Diablo 4

Le Psychocage Impie ne tombe que dans les niveaux de difficulté 3 et 4, votre première étape devrait donc être de débloquer et de passer à ces niveaux là. Une fois cela fait, entrez dans l’une des Vagues Infernales de Diablo 4 et commencez à éliminer des démons pour augmenter votre niveau de Menace.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Atteindre le niveau de Menace maximum vous fera porter la Marque des Enfers et fera apparaître un ennemi d’élite, les champions des Enfers. Battre le champion des Enfers garantit la chute d’un Psychocage Impie.

Blizzard Entertainment

Bien sûr, pour faire les Vagues Infernales dans les niveaux de difficulté 3 et 4, et avoir une chance de vaincre un champion des enfers, vous voudrez avoir un build optimisé.

Vous pouvez consulter nos guides de builds Diablo 4 ci-dessous pour vous préparer au combat.

L’article continue après la publicité

Meilleurs builds Barbare | Meilleurs builds Druide | Meilleurs builds Nécromancien | Meilleurs builds Sorcier | Meilleurs builds Voleur | Carte des Autels de Lilith | Tier List des builds | Tier List des classes | Guide XP | Liste des objets uniques | Où drop les Aspects | Quelle classe choisir