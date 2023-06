La rarissime épée “Le Grand-Père” a enfin été trouvée par un joueur de Diablo 4

L’épée “Le Grand-Père” compte parmi les armes les plus rares et les plus puissantes de Diablo 4. Trois semaines après la sortie du jeu, un joueur l’a enfin trouvée.

Il y a moins d’une semaine, le directeur de la conception des classes de Diablo 4, Adam Jackson, donnait un aperçu des objets Uniques les plus rares de Diablo 4. Le développeur a noté que six de ces objets existent en jeu : La Condamneuse, Le Grand-Père, l’Anneau du ciel sans étoiles, le Visage d’Andarielle, le Cimier arlequin et le Cœur fondu de Selig.

Chacun d’eux n’est droppable que sur des ennemis de niveau 85 ou plus et affichent toujours 820 de puissance d’objet. Jusqu’à récemment, les seuls Uniques de cette nature dont la découverte en jeu a été actée sont le Visage d’Andariel et la Cimier arlequin.

Un autre objet extrêmement rare a maintenant rejoint les rangs de ces objets qui ont enfin découverts.

Un joueur de Diablo 4 a enfin obtenu l’épée Le Grand-Père

Le 28 juin, un utilisateur de Reddit a partagé une capture d’écran de l’épée Le Grand-Père, équipée par un Nécromancien sur le serveur Asie.

Voici les statistiques de l’objet après traduction :

Le Grand-Père – Épée unique à deux mains

Puissance de l’objet : 820+25

2740 Dégâts par seconde

2192-3288 points de dégâts par coup

1.00 attaque par seconde (Arme lente)

+52,5% de dégâts critiques

+69% de dégâts

+72 à toutes les caractéristiques

+3.526 au maximum de vie

Ignore les pertes de durabilité

Vos dégâts critiques sont augmentés de 84%.

Les autres propriétés de cette arme peuvent conférer des bonus supérieurs à la normale.

Pour plus de clarté, l’auteur original a noté dans un commentaire ultérieur : “Cette capture d’écran a été prise par un joueur de niveau 76. Et il consultait le profil du joueur qui possède Le Grand-Père et qui est de niveau 100.”

Bien sûr, cela soulève des questions sur combien d’autres joueurs ont peut être obtenu ces objets rarissimes sans jamais partager leur trouvaille en ligne. Il est même tout à fait possible que certains joueurs utilisent ces équipements sans même connaître leur rareté.

Mais pour autant que l’on sache, La Condamneuse, l’Anneau du ciel sans étoiles, et le Cœur fondu de Selig n’ont à ce jour jamais été obtenus dans Diablo 4.