Les changements compétitifs de Counter-Strike 2 : Classement CS, mode Premier…

Counter-Strike 2 a apporté de nombreux changements au niveau compétitif. Voici alors tout ce que vous devez savoir les classements CS, le mode Premier et les classements régionaux et mondiaux.

La sortie de Counter-Strike 2 semble se rapprocher de plus en plus puisque Valve a finalement annoncé, le 1er septembre, des changements très attendus pour le mode compétitif, tout en invitant plus de joueurs à participer à la bêta fermée du jeu.

Les changements annoncés vont totalement modifier le fonctionnement du mode compétitif, avec un nouveau système de classement, un nouveau tableau de classement mondial pour voir où vous vous situez par rapport aux autres joueurs, et la modification de la durée des parties avec un changement de camp à 12 rounds (MR12).

Le tout sera regroupé dans un mode Premier, un nouveau mode compétitif spécialement conçu pour permettre aux joueurs de grimper dans les classements.

Mais sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir sur ces nouveaux changements.

Un changement de side à 12 rounds

Premièrement, parlons de la nouvelle mise à jour qui change la donne en ce qui concerne le nombre de rounds puisque les joueurs vont passer de 15 rounds par demi-partie à 12.

Chaque mi-temps aura désormais 12 rounds, soit un maximum de 24 en temps réglementaire, avec une prolongation de 6 rounds en cas d’égalité.

Ces changements s’appliqueront non seulement au mode Premier, mais également aux matchs compétitifs et dans tous les tournois comme les Majors.

Le mode Premier

Valve Le mode Premier permettra aux joueurs de grimper dans un classement régional et mondial.

Un autre changement massif est l’introduction du mode Premier. Contrairement au matchmaking standard, ce mode comprendra une phase de ban de cartes avant le lancement des parties et permettra aux joueurs d’augmenter leur classement CS. Ce classement vous propulsera ensuite plus haut dans le leaderboard.

Ce mode s’annonce plus compétitif avec l’intégration de leaderboards et des classements CS, que vous ne pourrez améliorer qu’en jouant en mode Premier. En gros, on se rapproche du système de FACEIT.

Classements CS et Leaderboards

En jouant en mode Premier, vous pourrez améliorer votre classement CS, un tout nouveau système de notation développé par Valve. Naturellement, plus votre classement est élevé, plus vous grimperez dans les classements régionaux et mondiaux.

Ces classements seront remis à zéro saisonnièrement et il y aura même un leaderboard entre amis pour voir comment vous vous situez par rapport à eux. Comme le disent les développeurs, “Votre classement CS est une mesure visible de vos performances dans Counter-Strike et déterminera votre position dans les classements mondiaux et régionaux.”

Des rangs spécifiques sur chaque carte

Valve Les joueurs auront désormais des rangs spécifiques sur chaque carte en fonction de leurs performances.

Dernier changement, mais non des moindres : l’ajout de rangs spécifiques à chaque carte. L’idée, c’est que les joueurs auront des rangs individuels pour chaque carte du jeu, ce qui signifie que vous pourrez être Global Elite sur Mirage tout en étant Gold Nova sur Nuke.

L’objectif est de permettre aux joueurs de développer leur sélection de cartes, en leur donnant une bonne idée de leur niveau sur une carte spécifique et de les aider à s’améliorer sur les cartes où ils ont un faible rang.

Et voilà, vous connaissez maintenant tous les changements compétitifs de Counter-Strike 2.