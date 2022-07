Warzone : La reproduction de l’ASM1 Speakeasy est à couper le souffle

FaZe Swagg a fait un retour dans le temps de Call of Duty en ramenant l’ASM1 Speakeasy d’Advanced Warfare sur Warzone Pacific.

L’ASM1 Speakeasy était clairement la mitraillette la plus redoutable de Call of Duty: Advanced Warfare, sorti en 2014, et le créateur de contenu Kris “Swagg” Lamberson a réussi à la faire revenir sur Warzone en créant une classe personnalisée surpuissante.

L’armurerie permet aux joueurs de Warzone de créer des classes uniques, surtout avec 100 armes différentes et une tonne d’accessoires à choisir. Grâce à tout ça, vous pouvez partiellement recréer certaines armes nostalgiques comme la Skorpion EVO de Black Ops 2 ou l’ASM1 Speakeasy dont nous allons parler dans cet article.

Son énorme chargeur et sa cadence de tir incroyable ont fait de cette arme un monstre sur Call of Duty: Advanced Warfare, dans le même esprit que la BAL-27 Obsidian Steed qui faisait d’énormes dégâts. Cette version de l’ASM1 était parfois comparé à la Thompson que l’on retrouve notamment sur Vanguard sous le nom de M1928.

Avec des accessoires adaptés, cette arme de Vanguard devrait pouvoir vous donner des sensations similaires à la Speakeasy d’AW.

La classe de l’ASM1 Speakeasy sur Warzone

Bouche : Boosteur de recul

Boosteur de recul Canon : Refroidissement CGC 12″

Refroidissement CGC 12″ Lunette : Larges mires

Larges mires Crosse : Poignée de fil CGC

Poignée de fil CGC Accessoire canon : Mark VI Squelettique

Mark VI Squelettique Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches 9mm

Chargeur à tambour de 50 cartouches 9mm Munitions : À pointe creuse

À pointe creuse Poignée arrière : Poignée fabriquée

Poignée fabriquée Atout : Flotte

Flotte Atout 2 : Rapide

On ne vous garanti clairement pas des miracles avec cette arme mais FaZe Swagg a tout de même réussi à obtenir 33 éliminations en une partie avec sur Rebirth Island, alors pourquoi pas vous ?