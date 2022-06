Warzone : Comment recréer la Skorpion EVO de Black Ops 2

Découvrez comment vous allez pouvoir recréer une classe personnalisée nostalgique de la Skorpion EVO de Black Ops 2 sur Call of Duty: Warzone.

Les mitraillettes de Call of Duty: Black Ops 2 étaient extrêmement puissante pour la plupart, et la Skorpion EVO en faisait partie avec sa cadence de tir à couper le souffle. Pour tous les fans nostalgiques de BO2, un expert de Warzone a réussi à recréer cette arme iconique que tout le monde peut désormais utiliser sur Call of Duty: Warzone Pacific.

La Skorpion EVO était la dernière mitraillette à débloquer sur Black Ops 2, et il y avait une bonne raison. Elle était tellement puissante à courte portée qu’aucune autre arme de sa catégorie ne pouvait la détrôner. Même si des armes comme la MSMC étaient bien plus polyvalentes, la Skorpion équipée d’une bonne poignée pouvait réellement dévaster vos adversaires.

Dans toutes les armes disponibles sur Call of Duty: Warzone, celle qui ressemble le plus à la Skorpion est la CX-9 de Call of Duty: Modern Warfare. Avec quelques accessoires bien adaptés, vous devriez avoir des sensations plutôt similaires à celles de la Skorpion EVO.

La classe de la Skorpion EVO de Black Ops 2 sur Warzone

Bouche : Silencieux monolithique

Silencieux monolithique Laser : Laser tactique

Laser tactique Accessoire canon : Poignée de commando

Poignée de commando Chargeur : Chargeur de 50 cartouches à tambour

Chargeur de 50 cartouches à tambour Atout : Tour de passe-passe

Et si vous voulez vraiment être fidèle à la Skorpion EVO jusqu’au bout, on vous conseille de mettre un chargeur de 30 cartouches même si cela n’est pas vraiment adapté à Warzone où il faut souvent beaucoup de balles pour arriver à bout d’un adversaire coriace.