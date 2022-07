Les tricheurs envahissent à nouveau Warzone avec des hacks gratuits

Les joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific sont frustrés par le nombre de cheaters en augmentation ces dernières semaines.

La Saison 4 de Warzone Pacific a délivré une tonne de nouveau contenu à explorer dont la nouvelle carte Bonne Fortune que les joueurs ont visiblement déjà adopté grâce à son gameplay très rapide à la manière de Rebirth Island. Malheureusement, une augmentation du nombre des tricheurs dans les parties du battle royale vient ruiner la fête.

Après l’arrivée de l’anti-cheat RICOCHET qui a fait un grand ménage sur Warzone, certains joueurs semblent avoir remarqué que les fournisseurs de cheat sont de retour avec des nouveaux logiciels améliorés pour contourner le système anti-triche de Call of Duty.

En plus de s’améliorer, il semblerait même que les fournisseurs offrent leurs logiciels de triche sans rien en retour.

La triche a clairement toujours été un problème sur Warzone, depuis les débuts du battle royale en 2020. Ceci a tout de même un peu changé à l’arrivée de RICOCHET à la fin de l’année 2021 grâce à différentes méthodes bien établies par les développeurs, mais la guerre ne semble pas terminée.

“Une tonne de tricheurs cette semaine. Quelqu’un d’autre a trouvé qu’il y avait plus de tricheurs avec aimbot et wallhack la semaine dernière ?”

Dans les commentaires de ce post sur Reddit, on remarque qu’une grosse partie de la communauté rencontre de plus en plus de tricheurs ces derniers jours. D’après un streamer, une entreprise qui fournit des logiciels de triche aurait lancé une mise à jour pour à nouveau contourner l’anti-cheat de Warzone.

Il y a quelques mois RICOCHET gagnait une bataille en éliminant de nombreux tricheurs, mais la guerre semble encore loin d’être finie sur Warzone.