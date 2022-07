Warzone : Comment obtenir l’AR Vargo 52 de Black Ops Cold War

Une toute nouvelle arme vient de faire son arrivée sur Call of Duty: Black Ops Cold War et ce fusil d’assaut est également disponible sur Warzone Pacific.

Même si nous n’aurons pas de nouvelles saisons de Call of Duty: Black Ops Cold War dans le futur, Treyarch n’a pas dit son dernier mot à propos de ce jeu et continue de le mettre régulièrement à jour, en ajoutant même du nouveau contenu. Le nouveau fusil d’assaut Vargo 52 est arrivé et il est aussi présent sur Warzone alors nous allons vous montrer comment le débloquer.

Nous en sommes déjà à la Saison 2 de Warzone Pacific et même après l’arrivée des armes KG M40 et Whitley, les armes de Black Ops Cold War sont tout de même encore jouables.

Après la mise à jour du 4 mars sur Warzone, vous pouvez facilement obtenir ce fusil d’assaut dans vos classes personnalisées.

Comment débloquer le Vargo 52 sur Black Ops Cold War et Warzone

Vous avez un total de deux possibilités pour débloquer cette arme sur Black Ops Cold War :

En mode Multijoueur : faire 1 000 dégâts avec des fusils d’assaut dans 15 parties différentes.

faire 1 000 dégâts avec des fusils d’assaut dans 15 parties différentes. En mode Zombies : Eliminer 750 ennemis avec des fusils d’assaut qui a été amélioré 3 fois.

Cette arme sera ensuite disponible dans vos classes personnalisées de Call of Duty: Warzone Pacific ou si vous achetez le pack qui contient cette arme et son plan.

Ce fusil d’assaut pourrait bien secouer la méta actuelle de Warzone Pacific avec son faible recul qui pourrait bien vous être utile, surtout sur Caldera. C’est l’occasion pour vous de faire un petit retour sur Call of Duty: Black Ops Cold War et de prendre des vacances de Vanguard !