Cet atout de Black Ops Gulf War pourrait complètement bouleverser la méta de Warzone

Les fuites sur le prochain opus de Call of Duty commencent à s’accumuler. Attendu sous le nom de Black Ops Gulf War, selon les rapports précédents, un atout particulier pourrait avoir d’énormes implications dans Warzone s’il est intégré au jeu, bouleversant complètement la méta, et cela pourrait ne pas être une bonne chose.

Avec chaque nouveau jeu Call of Duty, le Battle Royale de Warzone subit de sérieux changements qui maintiennent le jeu attrayant tout en essayant de conserver l’expérience que les joueurs ont adorée dès le premier jour de Verdansk, qui devrait revenir cette année selon les fuites.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Warzone ait radicalement changé depuis, chaque modification n’a pas été accueillie à bras ouverts, comme la suppression du slide cancel et un système d’atouts modifié lors du lancement de Warzone 2 en parallèle de MW2 en 2022.

Et récemment, un certain nombre de fuites sur le mode multijoueur de Black Ops Gulf War ont commencé à se répandre, notamment sur les atouts, les séries de points, les armes dans le jeu et plus encore.

Mais un atout en particulier a non seulement inquiété les fans du multijoueur, mais il pourrait également modifier considérablement Warzone, il s’agit de Survivant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La description de Survivant est la suivante : “Une fois à terre, vous entrez dans votre dernière chance avec la capacité de s’auto-réanimer une fois par vie. Les coéquipiers peuvent faire revivre les joueurs abattus plus rapidement.”

Cet atout n’est pas vraiment une nouveauté en multijoueur puisqu’auparavant, c’était Baroud d’honneur qui agissait de la sorte. Cela devient en revanche très intéressant en ce qui concerne Warzone, car si cet atout est implémenté à l’identique dans le Battle Royale, cela pourrait signifier que les joueurs pourront obtenir une auto-réanimation gratuite s’ils équipent l’atout, changeant complètement l’état du jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Activision Baroud d’honneur était un atout si controversé que la plupart des joueurs étaient heureux de le voir disparaître.

Cela en ferait alors un atout indispensable et il serait difficile de trouver un joueur s’en priver, et cela pourrait être d’autant plus crucial en fin de partie lorsque vous atterrissez directement sur votre largage de ravitaillement.

Survivant pourrait ainsi être un énorme point de discorde parmi les joueurs, leur donnant un avantage significatif.

Bien sûr, il est encore très tôt pour affirmer quoi que ce soit à ce sujet, puisque cet atout pourrait même ne pas figurer dans Gulf War lorsque le jeu sera lancé plus tard cette année, mais si c’est le cas, les développeurs Treyarch et Raven Software devront soigneusement envisager la façon de l’implémenter dans Warzone.

L’article continue après la publicité