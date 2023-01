La meilleure classe du Bryson 890 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Bouche : Bryson Choke

Canon : Bryson Tacfire 21.5″

Laser : Schlager ULO-66

Poignée : Pompe tactique Demo X50

Crosse : Sawed mode Off

Le Bryson Choke et le Bryson Tacfire 21.5 permettent d’améliorer la portée des dégâts et la vitesse des balles du fusil à pompe. Le canon offre également une meilleure répartition des balles afin de bénéficier d’une précision accrue.

Ensuite, la crosse Sawed mode Off et la Pompe Tactique Demo X50 donnent un coup de pouce à l’ADS, à la vitesse de tir ainsi qu’à la vitesse de déplacement. Ensuite étant donné que l’on tire à la hanche avec cette arme, le Schlager ULO-66 est incontournable car il améliorer la précision du tir à la hanche et le contrôle du recul.

Les meilleurs atouts pour une classe Bryson 890

Pack d’atout : Spécialiste en armes (Surarmement, Gros bras, Observateur, Survivant)

Si ce fusil à pompe peut infliger de sérieux dégâts de près, vous devrez également vous préparer à des affrontements à longue distance. C’est là que le pack Spécialiste en armes entre en scène. Il permet de pouvoir également miser sur une option à longue portée comme le Kastov 762 grâce à Surarmement.

Ce Pack comprend également Gros bras qui vous permettra de lancer de l’équipement à une plus grande distance. Observateur détecte les killstreaks ennemis, et Survivant vous permet d’être réanimé plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe Bryson 890