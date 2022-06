Des tricheurs Warzone divulguent des skins de football américain jamais sortis

Des tricheurs Warzone ont récemment arboré certains skins de football américain qui ne sont encore jamais sortis dans la boutique du Battle Royale, laissant ainsi présager un nouveau crossover à venir.

Les cosmétiques tels que les camouflages d’armes et les skins d’opérateurs sont devenus de plus en plus populaires au fil des années, et le Battle Royale de Call of Duty ne fait certainement pas exception à cette règle.

Les collaborations populaires avec des personnages tels que Scream, Rambo ou encore avec les monstres Godzilla et Kong se sont avérées être un succès auprès des joueurs qui réclament constamment des cosmétiques à exhiber, et les prochaines collaborations, comme celle annoncée avec Terminator, seront sans aucun doute de nouveaux succès.

Cela dit, il existe aussi des skins et des camouflages très populaires qui ne sont pas le fruit d’une collaboration avec de grands studios de cinéma puisque récemment, des tricheurs ont décidé de porter des skins de joueurs de football américain qui n’avaient encore jamais été vus.

Des tricheurs Warzone arborent des skins de football américain inédits

Une chose que certains tricheurs aiment généralement faire est d’utiliser des outils qui permettent d’ajouter des éléments inédits à leur inventaire, qu’il s’agisse de plans d’armes, de camouflages ou de tout autre élément. Et récemment, certains se sont attaqués à des skins de football américain.

Ces skins, présentés ci-dessous dans un post Reddit de Thehumantrypod voient les opérateurs revêtir un maillot et des crampons avec un casque de football américain classique.

Bien que ce skin ne soit encore jamais sorti dans Warzone, nous ne savons pas si d’autres skins comme celui-ci portent des couleurs et des numéros différents.

Ce skin semble cependant bien différent de ceux qui sont disponibles dans Fortnite, où les skins officiels de la NFL pour chaque franchise ont fait leur chemin dans le jeu et ont permis aux joueurs de reproduire les couleurs de leur équipe préférée.

Au lieu de cela, ceux de Warzone semblent être bien plus neutres. Toutefois, nous ne savons pas encore si ces skins arriveront un jour officiellement dans Warzone ou non, mais si les tricheurs arrivent à les équiper dans le jeu, nous pensons donc qu’ils ne devraient pas tarder à sortir.