Le Terminator arrive dans Warzone à l’occasion de la saison 4

Dans le cadre d’un nouveau crossover de films d’action, le Terminator devrait faire son arrivée dans la saison 4 de Warzone.

Après l’arrivée des icônes des films d’action des années 80, John Rambo et John McClane, les fans se sont rapidement demandé si Warzone n’allait pas intégrer le T-800 d’Arnold Schwarzenegger.

Et ce vieux soupçon de la communauté s’est enfin avéré fondé, puisque Raven Software a révélé que le Terminator fera son apparition sur le Battle Royale dans la prochaine saison.

Le Terminator pourrait avoir son propre pack Warzone

Alors que la saison 4 démarre le 22 juin, le célèbre personnage incarné par Arnold Schwarzenegger ne sera quant à lui pas disponible en magasin avant la mi-saison.

D’après un communiqué des développeurs, le modèle 101 de Cyberdyne Systems (alias le T-800) et son successeur, le T-1000, arriveront en magasin dans leurs propres packs à durée limitée.

Hypé ou pas 🧐? pic.twitter.com/ZX9Y5VNydB — Dexerto Intel FR (@DexertoIntelFR) June 21, 2022

À l’image des packs qui ont précédé, celui-ci sera probablement accompagné de quelques cadeaux supplémentaires et devrait coûter 2 400 COD Points.

Entre des moments comme l’événement Opération Monarch de la saison 3 avec Kong et Godzilla et l’effrayant crossover multi-film Haunting of Verdansk qui date maintenant, la liste des franchises qui rejoignent le Battle Royale de Call of Duty ne semble pas ralentir du tout.