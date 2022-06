Warzone : Les joueurs occasionnels se sentent délaissés par le système

La communauté de Call of Duty: Warzone Pacific est contrariée de voir que le système de déblocage d’arme favorise les joueurs qui ont plus de temps de jeu.

La Saison 4 de Call of Duty Warzone Pacific a apporté de nombreux changements à la méta du jeu, dont l’arrivée de la mitraillette Marco 5 qui s’est rapidement imposée comme étant la meilleure de sa catégorie en à peine quelques jours. Nous avons aussi eu droit à plusieurs nerfs et buffs d’autres armes déjà existantes dans le battle royale de Call of Duty.

Ces changements encouragent donc les joueurs de lancer le jeu et de commencer à débloquer ou monter les niveaux des nouvelles armes méta et des accessoires. Cependant, certains joueurs trouvent que ce système est injuste pour ceux qui ne jouent qu’occasionnellement au jeu.

L’utilisateur Reddit “tcarnie” a exprimé sa frustration par rapport à Warzone en décrivant le système d’armes comme “ridicule”, déséquilibrant même le jeu à son goût.

La méta de “débloquer cette arme pour une arme méta” est ridicule

Il a pris la parole par rapport aux nouvelles armes de la Saison 4 qui sont devenues trop puissantes, trop rapidement : “Je joue tout de même assez, j’ai eu le jeu depuis sa sortie et j’ai souffert lors de toutes les métas. Mais je n’ai pas le temps de monter la H4 Blixen ou la nouvelle mitraillette (Marco 5) et franchement c’est pas juste de combattre contre un joueur qui l’a fait.”

Ce sentiment est partagé par de nombreux joueurs dans les commentaires de ce post Reddit qui a reçu plus de 400 votes positifs à l’heure où nous écrivons cet article. Peut-être que les développeurs sauront faire les choses autrement à la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 et de Warzone 2.0 à la fin de l’année 2022.