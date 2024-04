Événement MW3 & Warzone Vortex Virus : toutes les récompenses gratuites

L’événement Vortex intitulé Alerte Vi.Rus de MW3 et Warzone permet aux joueurs de redécouvrir des versions remixées de cinq cartes appréciées des fans et de gagner des récompenses gratuites. Voici tout ce que vous devez savoir.

La saison 3 de Modern Warfare 3 et Warzone a été riche en événements, allant de la collaboration Godzilla x Kong à Enfumage et High Trip. Cependant, avant la sortie de la MAJ Rechargée de la Saison 3, les développeurs ont introduit un nouvel événement appelé Vortex : Alerte Vi.Rus.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement, de la date de début à comment gagner des récompenses gratuites.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Dates de l’événement MW3 & Warzone Vortex : Alerte Vi.Rus

L’événement Vortex : Alerte Vi.Rus de Warzone et MW3 a commencé le mercredi 24 avril 2024 à 18h00, et restera disponible jusqu’au 7 mai 2024, se terminant à la même heure.

Comment obtenir les récompenses gratuites de l’événement Vortex : Alerte Vi.Rus ?

Les joueurs de MW3 et Warzone devront simplement gagner de l’XP pour débloquer des récompenses gratuites dans l’événement Vortex : Alerte Vi.Rus. Vous pouvez obtenir de l’XP en terminant des parties dans MW3 ou Warzone, plus vous accumulez d’éliminations et de victoires, plus vous gagnez de points.

Pendant l’événement, chaque partie contribuera à votre total global, avec des récompenses gratuites verrouillées derrière certains jalons. Pour accélérer le processus, équiper le skin Bacillus vous accordera un bonus de 5000 XP pour chaque partie terminée. Ce skin peut être obtenu en achetant le Pack Traqueur : Ultra cavaliers de l’apocalypse – Vi.Rus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Récompenses de l’événement MW3 & Warzone Vortex : Alerte Vi.Rus

Voici toutes les récompenses que vous pouvez obtenir durant l’événement Modern Warfare 3 et Warzone Vortex : Alerte Vi.Rus :

Autocollant d’arme “Chargement en cours” – 9 500 XP

Jeton Double XP d’arme – 21 500 XP

Grande décalcomanie “Pointer-cliquer” – 36 550 XP

Jeton Double XP de passe de combat – 55 600 XP

Emblème “Installation malveillante” – 79 500 XP

Grande décalcomanie “Viral” – 109 700 XP

Carte de visite “Piraté” – 147 700 XP

Passage de niveau (Passe de combat) – 195 600 XP

Porte-bonheur “Tue-mouches” – 255 950 XP

Autocollant d’arme “En douce” – 332 000 XP

Carte de visite “Code d’erreur” – 427 800 XP

Camouflage animé “Morale binaire” – 548 500 XP

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’événement de Warzone et MW3 Vortex : Alerte Vi.Rus.