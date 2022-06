Un streamer Warzone se fait dénoncer de triche par son ex-petite amie

Un streamer Warzone s’est récemment retrouvé sous les projecteurs après avoir été accusé de tricherie par son ex-petite amie.

SideLogic est un streamer de la région océanique qui a accumulé plus de 143 000 followers sur Twitch et plus de 2,1 millions sur TikTok.

Il est notamment connu pour ses trickshots impressionnants réalisés sur le Battle Royale et qui font généralement des milliers de vues sur les réseaux sociaux.

Mais si l’on en croit les propos de son ex-petite amie, son succès pourrait bien reposer sur d’énormes mensonges.

Sur Twitter, Velixray, a publié un thread intéressant dans lequel elle révèle les différentes façons utilisées par le streamer pour dissimuler le fait qu’il triche à son public en direct.

Que ce soit en tuant des joueurs AFK à la fin de la trajectoire de l’avion ou en signalant les meilleurs joueurs de ses parties afin de ne plus les rencontrer, les idées pratiques ne manquent pas, même si elles n’attirent pas l’attention du spectateur moyen.

Le thread comporte au total 18 tweets montrant également comment le streamer possède des excuses extrêmement solides pour toutes ces activités suspectes, comme l’hébergement régulier de parties privées afin de faire de grosses parties en live ainsi que l’utilisation de sa limite d’amis comme excuse pour toujours créer de nouveaux comptes.

What I learned about how to be a “pro” Warzone streamer:

[Continued in comments].

1. KD: Pick a reasonable but impressive KD. Fly to end of map & kill AFK ppl. Do this off stream to maintain KD.

— Velixray (@velixray) June 25, 2022