Ce surprenant pistolet Warzone a le meilleur TTK du jeu au corps à corps

Vous vous demandez quelle arme possède le meilleur TTK de Warzone à courte portée ? Découvrez alors ce pistolet sous-estimé qui domine actuellement la saison 3.

Maîtriser Warzone nécessite de choisir les armes les plus efficaces pour les combats à longue et courte portée, assurant ainsi une polyvalence à travers les modes Battle Royale et Résurgence pour garantir les meilleures performances.

Suite à l’important nerf du Renetti, la méta à courte portée a connu un changement notable, offrant aux joueurs de nombreuses options. Parmi ces options se trouve le WSP Stinger, un pistolet qui affiche le TTK le plus rapide du jeu avec une valeur de 480 lorsqu’il est équipé en Akimbo, selon les statistiques de TrueGameData.

À titre de comparaison, le choix populaire de la plupart des joueurs, la mitraillette HRM-9, affiche une valeur de 612 contre un ennemi entièrement blindé. Bien que la mitraillette reste un excellent choix polyvalent à courte portée, si vous ne vous souciez pas de perdre l’avantage de la visée et de la précision, le WSP Stinger Akimbo devrait définitivement être votre choix.

Cependant, si vous choisissez d’utiliser le WSP Stinger Akimbo, il y a quelques points à garder à l’esprit pour en tirer le meilleur parti. Pour commencer, puisque cette arme inclut l’accessoire Akimbo, vous devez être prudent lors des duels à moyenne portée, car les meilleures valeurs de TTK de l’arme sont limitées à environ 10 mètres et dépendent fortement de votre précision.

De plus, changer votre approche des combats pourrait considérablement améliorer la performance de l’arme. Liée au point ci-dessus, la limite de portée de l’arme vous obligera à éviter de faire face constamment aux ennemis, mais plutôt à profiter de la mobilité offerte par le pistolet pour vous faufiler vers eux.

Enfin, le couteau de lancer et l’atout Tour de passe-passe sont indispensables pour accompagner ce pistolet, car ils vous aideront à recharger plus rapidement et à sécuriser les éliminations sans perdre de temps, comme l’a également souligné le créateur de contenu Warzone, JGOD, dans sa vidéo.

Avec cela en tête, le WSP Stinger Akimbo est probablement le meilleur choix si vous cherchez à éliminer rapidement les adversaires à courte portée. Ne soyez donc pas surpris si ce puissant pistolet commence à apparaître plus souvent dans vos parties.