Cette puissante arme Warzone a le meilleur TTK à toutes les distances

Le spécialiste de Warzone, WhosImmortal, a récemment présenté l’arme qui a selon lui le meilleur TTK à toutes les distances.

Warzone possède tant d’armes compétitives qu’il peut souvent être difficile de décider quelle arme est la meilleure option pour votre classe.

Mais récemment, le créateur de contenu WhosImmortal a fait le travail nécessaire. Après avoir examiné les 10 meilleures classes méta de Warzone, le Youtubeur a choisi une mitrailleuse qu’il prétend avoir le “meilleur TTK à toutes les distances“.

L’arme à laquelle WhosImmortal attribue la première place pour les meilleures classes à utiliser dans Warzone est le Bruen Mk9.

Non seulement cette arme présente des chiffres de TTK sérieusement compétitifs à toutes les distances, la rendant extrêmement polyvalente, mais elle est également “incroyablement facile à utiliser et assez agressive pour une mitrailleuse… réduisant l’écart entre un fusil d’assaut et une mitrailleuse hybride“, ce qui vous offre le meilleur des deux mondes.

Si vous souhaitez utiliser cette arme dans Warzone, voici les accessoires que vous devez équiper :

Canon : XRK Horizon V2 23″

: XRK Horizon V2 23″ Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire

: Silencieux VT-7 Spiritfire Accessoire canon : Poignée lourde de soutien Bruen

: Poignée lourde de soutien Bruen Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

: Chargeur de 60 cartouches Lunette : Corio Eagleseye x2,5

Avec ces accessoires, la classe du Bruen Mk9 de WhosImmortal se situe quelque part entre un fusil d’assaut et une mitrailleuse, car elle possède la portée et la maniabilité d’une mitrailleuse avec la mobilité et les capacités à moyenne portée d’un fusil d’assaut, grâce au chargeur de 60 cartouches.

Son excellent TTK provient de sa grande vélocité de balle et des chiffres de portée de dégâts, qui sont uniquement améliorés par le canon XRK Horizon V2 23″ et le Silencieux VT-7 Spiritfire.

Assurez-vous définitivement d’essayer cette classe si vous cherchez quelque chose pour dominer Warzone avant la saison 3, qui est prête à changer la méta avec de nouvelles armes.