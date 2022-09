Scump pense que Modern Warfare 2 est proche d’être un excellent CoD

Bien que la bêta de Modern Warfare 2 ne soit pas tout à fait parfaite, Scump est optimiste et pense qu’avec quelques changements, Infinity Ward pourrait faire du jeu de cette année un “excellent” Call of Duty.

Alors que la deuxième semaine de la bêta de Modern Warfare 2 est en cours, tout le monde y va de ses commentaires.

Pour certains, les premières impressions sont positives à la lumière des changements spécifiques qui ont déjà été apportés par rapport à la première semaine de la bêta. Pour d’autres, des fonctionnalités manquantes et quelques choix de conception discutables laissent place à l’amélioration.

Concernant la légende de CoD, Scump, le joueur d’OpTic se situe plutôt dans ce dernier camp. Bien qu’il ne soit pas encore d’accord avec toutes les décisions prises par les développeurs, ce dernier pense que Modern Warfare 2 pourrait être “excellent” avec seulement une poignée de modifications.

Ces modifications sont les suivantes : le time-to-kill (TTK) trop rapide, le problème du silence de mort et l’état controversé de la mini-carte.

Activision Tout comme dans Modern Warfare 2019, Silence de mort est une amélioration de combat dans Modern Warfare 2, et non un atout.

En lançant la discussion dans le dernier podcast d’OpTic, Shotzzy a demandé “un TTK plus élevé et le Silence de mort comme atout“.

Quant à savoir pourquoi cet élément n’est pas déjà un atout, comme il l’a été dans de nombreux CoD précédents, Scump prétend que c’est dû à la popularité de Warzone.

“Ils veulent que le multijoueur de Call of Duty soit comme Warzone, mais pourquoi s’en soucier ? Séparez les deux. C’est du multijoueur et c’est Warzone“, a-t-il déclaré avant de crier “Redonnez-nous Silence de mort !“

Si Infinity Ward revenait sur cette décision et décidait de réintégrer le Silence de mort en tant qu’atout, Scump et Shotzzy sont d’accord pour dire que le jeu se rapprochera alors d’une expérience compétitive beaucoup plus agréable.

En ce qui concerne le TTK, Scump a plaisanté en disant qu’il pourrait avoir besoin de lancer les parties du mode multijoueur avec une plaque d’armure de Warzone juste pour survivre. Le TTK rapide a été une plainte courante depuis le lancement de la bêta, donc avec une critique quasi unanime, il y a une bonne chance que nous voyions une légère amélioration arriver sur ce sujet lorsque le jeu complet sortira.

Le dernier point, mais non le moindre, est la question de la mini-map. Bien que Scump n’ait que brièvement mentionné cet aspect particulier, il a fait valoir que les parties publiques sont plus agréables avec les points rouges activés lors des tirs.

Actuellement, dans Modern Warfare 2, toutes les armes sont essentiellement silencieuses par défaut. Tirer avec son arme ne révèle pas votre position sur le radar. Alors que de nombreuses personnes ont rapidement exprimé leur mécontentement à l’égard de ce changement au cours de la première semaine de la bêta, Infinity Ward a rapidement fait marche arrière en “refusant” de reconnaître la demande de la communauté.

Donc, à cet égard, nous pourrions bien ne pas voir de changement, car les développeurs “ne veulent pas punir les joueurs pour avoir tiré avec leurs armes“.

Dans l’ensemble, cependant, Scump est confiant dans la capacité du jeu à se développer à temps pour la sortie officielle.

“J’aime vraiment les cartes“, a-t-il dit, et “le gunfight est bon“. Donc, avec quelques ajustements dans les domaines mentionnés plus haut, la légende d’OpTic et de Call of Duty pense que nous aurons deux belles années à venir.