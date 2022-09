Patch note Bêta Modern Warfare 2 : nerfs d’armes, atouts et plus

La deuxième semaine de la bêta de Modern Warfare 2 est désormais en ligne et, avec la participation des joueurs de toutes les plateformes, Infinity Ward a publié un patch note annonçant les nouveautés et les changements de gameplay significatifs.

Une semaine après la partie de la bêta de Modern Warfare 2 réservée à la PlayStation, les joueurs PC et Xbox peuvent maintenant se joindre à l’action. Cependant, les choses ne sont pas exactement les mêmes que lors de la semaine de jeu.

À la lumière des commentaires reçus au cours des premiers jours, les développeurs ont résolu un certain nombre des problèmes les plus importants du jeu. Ils ont également introduit de nouvelles cartes et de nouveaux modes pour épicer les choses pour les derniers jours de test.

Alors avant de vous y remettre, jetez un coup d’œil au patch note de la deuxième semaine de bêta de Modern Warfare 2.

Le nouveau contenu de la deuxième semaine de la bêta de Modern Warfare 2

Si la première semaine de la bêta s’est accompagnée d’un certain nombre de cartes uniques et d’une petite poignée de modes, les choses vont se développer au cours de la deuxième semaine. Pour commencer, deux nouvelles cartes viennent s’ajouter à la rotation : Sariff Bay et Sa’id.

Ces deux nouvelles cartes s’accompagnent d’un mode d’équipe de grande envergure : la guerre terrestre. 64 joueurs peuvent désormais s’affronter dans ce mode qui met l’accent non seulement sur le combat à distance, mais aussi sur de nouveaux systèmes de combat en véhicule.

Enfin, Invasion fait monter les enchères avec des lobbys à grande échelle de 80 joueurs. Deux équipes de 20 joueurs et deux équipes de 20 IA se lancent dans ce mode “absolument chaotique” avec les règles habituelles du match à mort par équipe. L’équipe qui a tué le plus de personnes gagne.

Activision

Changements d’atouts et d’armes dans la bêta de Modern Warfare 2

Comme annoncé il y a quelques jours par les développeurs, le système d’atouts va maintenant s’accélérer dans la deuxième semaine de la bêta. Initialement, il fallait un certain temps pour gagner tous les atouts choisis au cours d’une partie, en raison du nouveau système qui active certains atouts au milieu d’une partie.

Maintenant, avec toutes les plateformes qui se joignent au combat, le taux de gain de ces atouts de niveau supérieur a été augmenté “de manière significative”.

De plus, sept armes ont été ajustées à divers degrés pour les derniers jours de la bêta. Un certain nombre de fusils d’assaut infligent désormais des dégâts réduits et ont un recul plus important, tandis que quelques puissantes mitraillettes ont un recul légèrement plus important au niveau du tir au jugé.

Patch note de la semaine 2 de la bêta de MW2

Cartes

Introduction de deux nouvelles cartes de combat : Sariff Bay et Sa’id

Modes

La guerre terrestre est de retour ! Profitez de combats jusqu’à 32v32 avec de tout nouveaux véhicules et des combats dynamiques

Présentation de notre TDM Sandbox, Invasion. Invasion fait s’affronter deux équipes de 20 joueurs et 20 IA. Avec de grandes cartes, 80 combattants, des combats dans l’eau, des véhicules terrestres, des véhicules aériens et plus encore, c’est le chaos absolu !

La playlist à la 3e personne est de retour pour cette deuxième semaine

Gameplay

Nous avons fait des ajustements à la visibilité des joueurs qui devraient rendre les cibles ennemies plus faciles à repérer

Atouts

Le taux d’acquisition des atouts restera le même pour le début du premier week-end de la bêta. Une fois que toutes les plateformes seront ouvertes à la bêta, nous augmenterons alors le taux de gain de manière significative

Audio

Diminution de la distance globale à laquelle vous pouvez entendre les bruits de pas des ennemis et des alliés

Mélange du volume des sons de glissade des joueurs alliés et ennemis pour qu’ils soient plus en phase avec les autres mouvements

Ajout d’un égaliseur pour atténuer les bruits de pas des alliés par rapport aux bruits de pas des ennemis, rendant le son des ennemis plus distinct

Ajustement des préréglages de mixage, en particulier le mixage des sons ambiants, qui rendra les bruits de pas légèrement moins prononcés

Réglage des armes

FTAC Recon

Réduction des dégâts en mode automatique

Augmentation du recul en mode automatique

Réduction mineure des dégâts causés par les tirs à la tête

FSS Hurricane

Réduction des dégâts à distance

Réduction du multiplicateur du tir à la tête

Lachmann-556

Augmentation mineure du recul

Réduction mineure du multiplicateur du tir à la tête

Augmentation mineure de la dispersion des balles du tir au jugé

M4

Augmentation mineure de la dispersion des balles du tir au jugé

M16

Augmentation mineure de la dispersion des balles du tir au jugé

Kastov-74u

Augmentation mineure de la dispersion des balles du tir au jugé

Sub Lachmann

Réduction minimale des dégâts

Réduction mineure du multiplicateur du tir à la tête

Cartes

Valderas Museum est de retour après une correction de l’éclairage

Corrections de divers bugs sur Farm 18, Breenburgh Hotel, et Mercado Las Almas

Interface utilisateur