Points CoD : comment en acheter, où les dépenser ?

La monnaie utilisée dans les différents opus de la licence Call of Duty est connue sous le nom de Points CoD. Voici où les acheter et comment les utiliser dans les principaux titres de la franchise comme Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Les microtransactions ont toujours eu une importance non négligeable dans les différents opus de la licence Call of Duty, les joueurs étant avides d’avoir à portée de main une collection étendue d’éléments cosmétiques, que ce soit des skins d’opérateur, des skins d’armes ou même des porte-bonheurs pour s’illustrer avec panache.

L’article continue après la publicité

Pour compléter leur collection au gré de leurs envies, les joueurs doivent passer par les Points CoD, la monnaie en cours dans les différents titres d’Activision. Ils peuvent être achetés directement en jeu, où en passant par des boutiques en ligne.

Activision Les Points CoD permettent notamment d’acheter le Passe de Combat de la saison en cours.

Acheter des Points CoD

Il existe différentes offres permettant de s’offrir des Points CoD, adaptées à différents besoins. En effet, certains joueurs ont juste besoin de recharger leur compte tous les 2 ou 3 mois avec quelques centaines de points pour obtenir le dernier Passe de Combat ou un pack.

D’autres au contraire ont régulièrement besoin d’un gros réapprovisionnement afin de pouvoir mettre la main sur toutes les nouveautés. Bien évidemment, plus vous achetez de points, plus les remises sont importantes.

L’article continue après la publicité

Voici les différentes offres pour obtenir des Points CoD :

200 Points CoD : 1.99€

1 000 (+ 100 bonus) Points CoD : 9,99€

2 000 (+ 400 bonus) Points CoD : 19,99€

4 000 (+1 000 Bonus) Points CoD : 39,99€

7 000 (+2 500 bonus) Points CoD : 74,99€

10 000 (+3 000 bonus) points CoD : 99,99€

15 000 (+6 000 bonus) Points CoD : 149,99€

Vous avez l’embarras du choix pour en acheter, à savoir :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les joueurs sur PC peuvent acheter des Points CoD directement sur Steam.

Les joueurs sur PS4 et PS5 peuvent en acheter via le PS Store directement sur leur console, ou sur navigateur.

Les joueurs sur Xbox Series X, Series S ou One peuvent acheter des Points dans la boutique de leur console ou sur le site officiel du Microsoft Store.

Certains détaillants physiques proposent également des bons d’achat et des cartes-cadeaux avec un code que les joueurs peuvent échanger en jeu contre des Points CoD.

Où dépenser les Points CoD

Une fois que vous avez approvisionné votre compte, vous êtes libres d’utiliser vos Points CoD comme bon vous semble. Ils sont utilisables sur Modern Warfare 2, Warzone 2, Vanguard, CoD Mobile, Warzone Caldera, Black Ops Cold War et Modern Warfare, de sorte que vous pouvez choisir l’allure de vos armes ainsi que de votre opérateur quel que soit votre titre de prédilection.

Cerise sur le gâteau, ils sont transférés d’un titre de la licence à un autre, car ils sont liés à votre compte Activision. Les joueurs qui avaient encore des Points dans leur compte sur Vanguard ou Warzone Caldera les ont vus être automatiquement transférés sur Modern Warfare 2 et Warzone 2.

L’article continue après la publicité

Que puis-je acheter avec ?

Cette monnaie sert principalement à acheter deux choses : le Passe de Combat pour la saison en cours et des Packs contenant divers articles.

Le Passe de Combat permet aux joueurs de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 de débloquer de multiples récompenses qu’ils pourront utiliser tout au long de la saison. Pour les plus motivés il est même possible de gagner un certain nombre de Points CoD, de quoi ne pas avoir à mettre la main au porte-monnaie lors de la saison suivante.

Activision De nouveaux packs font régulièrement leur entrée dans la boutique.

Dans les Packs vous pouvez vous attendre à trouver différents cosmétiques comme des cartes de visite, des emblèmes, des skins d’opérateurs, des plans d’armes, des charmes et plus encore.