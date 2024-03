Peut-on transférer des points CoD sur Warzone Mobile ?

Vous vous demandez si les Points CoD peuvent se transférer de Warzone et MW3 à Warzone Mobile ? Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Les Points CoD ont été transférés dans chaque jeu majeur de Call of Duty depuis Black Ops 3, ainsi que dans Warzone. Cela n’était cependant pas le cas avec CoD Mobile.

Mais contrairement à CoD Mobile, dans Warzone Mobile, vos armes, skins, et bien plus encore sont déjà partagés avec les jeux principaux.

Voyons alors si les Points CoD font également partie du contenu partagé.

Les points CoD se transfèrent-ils à Warzone Mobile depuis MW3 & Warzone ?

Non, les points CoD ne se transfèrent pas entre Mobile et les autres jeux principaux comme MW3 et Warzone. Ils ne se transfèrent pas non plus entre les deux versions mobiles du jeu, CoD Mobile et Warzone Mobile.

Activision Les points CoD de Warzone Mobile sont indépendants des autres jeux.

Même au sein des jeux principaux, ils étaient limités aux plateformes, comme vos points CoD sur PlayStation qui ne seront pas disponibles sur PC, et de même pour Xbox.

De plus, si vous gagnez des points CoD dans Warzone Mobile via le Passe de Combat, vous ne pouvez les utiliser que dans Warzone Mobile. Cela est également vrai pour les consoles et PC.

Mais puisque tous vos skins et packs sont transférés, si vous souhaitez utiliser un skin spécifique ou un plan d’arme sur Warzone Mobile et que vous manquez de points CoD, vous pouvez les acheter sur PC et consoles et les utiliser pour Mobile. Bien sûr, cela est seulement possible lorsque vous les avez sur votre PC ou console, et que ce pack particulier n’est pas exclusif au jeu mobile.

En somme, si de nombreux éléments peuvent être transférés entre Warzone Mobile et ses homologues PC et console, les points CoD restent quant à eux liés à la plateforme.