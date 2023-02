Patch Notes Warzone 2 – Saison 2 : Ashika Island, Goulag et plus

La Saison 2 de Warzone 2 était attendue de pied ferme par les joueurs. En même temps, cette première mise à jour majeure de 2023, apporte une pléthore de nouveaux contenus au battle royale, à commencer par une nouvelle carte, Ashika Island.

Après de longs mois d’attente, Warzone 2 a enfin fait ses débuts le 16 novembre 2022. Sans surprise les vétérans de la franchise se sont jetés sur le nouveau battle royale, avides de découvrir tous les nouveaux contenus disponibles, avec comme fer de lance le fameux mode DMZ inspiré d’Escape from Tarkov.

Si tous les voyants étaient au vert pour ce lancement en grande pompe, malheureusement, très vites des ombres sont venues obscurcir le tableau. Entre les crashs, les tricheurs, les problèmes de performance et les bugs, pour un certain nombre de joueurs leurs premiers pas sur le battle royale n’ont pas été une partie de plaisir. D’autant que certains changements par rapport au battle royale, comme le nouveau fonctionnement du Goulag ou le nouveau système d’atouts ont eu du mal à passer.

L’article continue après la publicité

Activision La feuille de route de la Saison 2 de Warzone 2.

Très vite les joueurs ont commencé à se retourner contre Infinity Ward, et certains n’ont pas hésité à faire leurs valises, si bien que les développeurs ont promis des changements radicaux pour la Saison 2.

Avec au programme une toute nouvelle carte Resurgence, les atouts personnalisables, le retour des 1v1 au Goulag et les changements au niveau du pillage, la Saison 2 devrait débuter sous les meilleurs auspices.

Les rapports de combats débarquent avec le lancement de la saison 2

Dès le lancement de la Saison 2 les joueurs de Warzone 2 pourront enfin avoir un œil sur leurs statistiques. Toutefois les développeurs ont précisé que les rapports ne comprendront pas les statistiques de la Saison 1.

L’article continue après la publicité

Ashika Island fait son entrée sur Warzone 2

Alors que des fuites suggéraient depuis plusieurs semaines l’arrivée d’une nouvelle carte, cerise sur le gâteau d’une carte Resurgence, Activision a confirmé l’arrivée d’Ashika Island.

Cette carte de taille réduite, avec seulement une poignée de POI, a été conçue pour des combats chargés d’adrénaline. Infinity Ward a par ailleurs annoncé qu’Ashika Island est “environ 30% plus grande que les petites cartes précédentes”.

Voici ces différents POI :

Ôganikku Farms

Residential

Town Center

Tsuki Castle

Shipwreck

Beach Club

Port Ashika

Nouvelles fonctionnalités d’Ashika Island

La nouvelle carte de Warzone 2 est accompagnée de ses propres fonctionnalités. Lorsqu’un joueur meurt sur Ashika Island, ses coéquipiers peuvent récupérer sa plaque d’identité, qui donne droit à de l’argent et à un ping de drone unique, qui marque les ennemis et les caisses de ravitaillement.

L’article continue après la publicité

Un nouveau contrat va également faire ses débuts sur le battle royale : Recherche et capture. Ce contrat demande aux joueurs de récupérer un véhicule volé gardé par des combattants IA, sachant qu’une nouvelle IA va débarquer : les Assaillants. Une fois que les joueurs ont le véhicule, ils doivent le conduire à un point de chute et repousser l’IA sur leur chemin.

Un nouvel événement public, Vol de données, est également prévu, dans lequel les joueurs peuvent gagner de l’XP, de l’argent, des équipements tactiques et même des killstreaks aléatoires. Les joueurs devront télécharger des données depuis trois stations de liaison gardées par des IA.

L’article continue après la publicité

Les ballons de redéploiement reviennent dans Warzone 2 sous la forme de drones de redéploiement. Les drones fonctionnent de la même manière que les ballons, permettant aux joueurs de s’élever dans le ciel et de se repositionner dans une autre zone de la carte. Cependant, les drones sont capables de se repositionner à chaque cercle, et les joueurs peuvent les détruire.

Nouveau véhicule

Les Jet-Skis vont faire leurs débuts sur Warzone 2 à l’occasion de la Saison 2. Les développeurs ont décrit ce nouveau véhicule comme “l’un des moyens les plus rapides de se déplacer sur l’eau avec une faible protection pour son conducteur et son passager“. La vitesse du véhicule compense son manque de protection.

L’article continue après la publicité

Mise à jour de POI sur Al Mazrah

Sur Al Mazrah, au nord de Sa’id City et au sommet des grottes de Sattiq, il y a un tout nouveau POI. L’emplacement est inspiré de l’emblématique carte Afghan de Modern Warfare 2.

Ajustements du Goulag et du système de pillage

Lors du coup d’envoi de Warzone 2, le Goulag est passé d’un 1v1 à un 2v2, un changement qui est loin d’avoir fait l’unanimité auprès des joueurs qui ont réclamé le retour du Goulag original. Alors que la grogne prenait de l’ampleur sur la toile, Raven Software a confirmé le retour des affrontements en 1v1.

Sur le blog officiel, les développeurs ont déclaré qu’ils travaillaient à la création d’une carte dédiée aux 1v1 pour les saisons futures, mais qu’en attendant, ils avaient modifié la carte existante pour qu’elle convienne mieux aux combats en 1v1.

Le pool d’armes du Goulag a été mis à jour pour inclure des fusils d’assaut, des mitraillettes et des mitrailleuses au fur et à mesure de la progression des cercles tout en supprimant les fusils à pompe. Il sera ainsi plus facile pour les joueurs de revenir dans un match avec des armes du Goulag. De l’argent liquide peut être trouvé sur le sol du Goulag, par ailleurs, gagner des combats permet également de récupérer de l’argent.

Des ajustements du système de pillage sont également au programme. Au lieu que les joueurs aient à fouiller dans les coffres et les sacs à dos des adversaires pour trouver du butin, Raven Software a décidé de ramener le système du battle royale original.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les développeurs ont décidé de supprimer les sacs à dos moyens et grands du jeu, et chaque joueur aura le même sac à dos pendant toute la durée d’un match, afin d’éviter que les joueurs ne puissent stocker trop de réanimations et de killstreaks.

Ajustement de l’économie de Warzone 2

Au début de la Saison 1, les joueurs de Warzone 2 avaient exprimé leurs inquiétudes quant au prix élevé des chargements et à la difficulté de trouver de l’argent en jeu.

Raven Software a annoncé : “Il y a maintenant plus d’argent disponible dans le battle royale, et les prix ont été équilibrés pour que vous en ayez plus pour votre argent.”

Le peu d’argent liquide rendait difficile le rachat de coéquipiers ou l’achat d’objets de valeur dans les stations d’achat. Remplir des contrats offre toujours un coup de pouce non négligeable pour gagner de l’argent rapidement, mais au final piller les joueurs adverses à terre est la seule option fiable en fin de jeu.

Heureusement, avec les mises à jour monétaires, les joueurs devraient pouvoir accumuler plus d’argent tout en profitant de meilleurs prix dans les stations de ravitaillement.

Packs d’atouts personnalisables

Après l’avoir réclamé à cor et à cri, les joueurs pourront enfin modifier leurs atouts dans Warzone 2. Dans un communiqué sur le site officiel de la licence, Activision a annoncé que “cette fonctionnalité sera lancée avec un nombre légèrement réduit d’atouts disponibles.”

Les développeurs prévoient de réintroduire lentement les atouts au fil du temps pour équilibre au mieux le jeu.

Amélioration de la qualité de vie dans la Saison 2

La Saison 2 de Warzone réintroduit enfin la possibilité de faire immédiatement la queue pour un autre match. Le problème était répertorié sur le Trello des développeurs depuis le 16 novembre.

La Saison 2 supprime les différentes tailles de vestes, et tous les joueurs commencent désormais avec un veste à trois plaques. Les membres de la communauté Warzone 2 se sont plaints du TTK rapide du jeu, et les développeurs ont déclaré que “cette standardisation apportera une sensation plus fiable à chaque escarmouche dès le départ”.

Les joueurs se sont également inquiétés de la lenteur des déplacements sur le battle royale. Activision a réagi en permettant aux joueurs de franchir les portes tout en équipant leurs plaques d’armure et en augmentant légèrement la vitesse de déplacement pendant l’équipement de plaques.

Au lieu d’avoir des stations de ravitaillement qui apparaissent de manière aléatoire à travers Al Mazrah, avec la saison 2 elles apparaîtront au même endroit à caque partie et elles seront également mieux réparties.

Les développeurs ont également déclaré que les problèmes d’audio seront résolus dans la Saison 2 et que l’équipe fournira d’autres ajustements concernant l’audio à l’avenir.

De nouvelles armes pour le battle royale

En ce qui concerne les armes qui feront leurs débuts dans la seconde saison de Warzone 2 et de Modern Warfare 2, 5 nouvelles armes sont au programme, à savoir :

ISO Hemlock (Fusil d’assaut)

KV Broadside (Fusil à pompe)

Arbalète

Double Kodachis

Tempus Torrent (Fusil de précision)

Le Hemlock, le KV Broadside et les Doubles Kodachis seront tous disponibles au lancement de la Saison 2 et pourront être débloqués gratuitement dans le Passe de Combat.

Infinity Ward a confirmé que l’arbalète sera disponible peu de temps après le lancement tandis que le Tempus Torrent sera disponible à la mi-saison, vraisemblablement avec la Saison 2 Rechargée. Les développeurs ont également annoncé l’arrivée d’un équipement léthal, le Shuriken, à la mi-saison.

Les cosmétiques du Passe de Combat

Le Passe de Combat contient une multitude de récompenses, avec notamment l’opérateur Ronin de Modern Warfare qui rejoint le battle royale.

Activision Ces nouveaux skins seront disponibles dans les secteurs B3, B8 et B10.

Les 3 nouveaux skins d’opérateurs du Passe sont destinés à König, Roze et Kleo, les opérateurs les plus populaires de Warzone 2.