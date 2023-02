Prépatch note Warzone 2 Saison 2 : Ashika Island, goulag, drone de redéploiement…

Warzone 2 s’apprête à recevoir de nombreuses nouveautés avec l’arrivée de la Saison 2 qui se rapproche de plus en plus. Découvrez alors tous les changements à venir.

Après une longue attente, les joueurs de Warzone 2 vont bientôt pouvoir se plonger dans la saison 2 du Battle Royale qui va apporter les plus grands changements sur le jeu à ce jour.

Alors afin que vous ne soyez pas trop perdu lors du lancement de cette nouvelle saison, nous allons passer en revue toutes les informations nécessaires que vous devez absolument connaître afin d’être totalement prêt.

Alors que le compte à rebours de la saison 1 devait se terminer le 1er février, Activision a annoncé que la saison 2 de Warzone 2 a été reportée au 15 février 2023.

Le contenu de cette nouvelle saison devrait normalement être mis en ligne aux alentours de 19h.

Nouvelle carte Resurgence, Ashika Island

Activision Ashika Island va faire revenir l’expérience Resurgence dans Warzone 2.

Ashika Island est la toute nouvelle carte Resurgence de Warzone 2 qui sera disponible dans la saison 2 de Warzone 2. Cette carte est située “quelque part dans la région APAC (Asie-Pacifique)” et présente différents emplacements qui offrent tous des dispositions uniques pour des combats variés.

Toujours sur le thème des îles de l’Asie-Pacifique, cette nouvelle carte Resurgence va également reprendre la map Castle de World at War, ce qui ne manquera pas d’enthousiasmer les fans de longue date.

Parmi les autres emplacements de cette carte, nous pouvons également citer Town Center, Beach Club ou encore Port Ashika.

Ashika Island a été développée par High Moon Studios qui est le studio qui a également développé la carte Fortune’s Keep du premier Warzone.

Nouvel événement public : Data Heist

Activision Un nouvel événement va être introduit dans la saison 2 de Warzone 2.

La saison 2 de Warzone 2 verra également un nouvel événement public arriver sur Ashika Island en cours de saison. Dans le cadre de cet événement, trois stations de liaison apparaîtront sur la carte pendant l’effondrement du deuxième cercle. Les joueurs devront télécharger des informations à partir de ces stations tout en combattant la Compagnie de l’ombre afin de recevoir de précieuses récompenses en cours de partie.

Si vous réussissez, vous serez récompensé par “de l’XP, de l’argent et une pièce d’équipement tactique aléatoire”. Si vous réussissez à faire deux Data Heists dans une partie, vous recevrez alors “des récompenses supplémentaires, comme un Killstreak aléatoire ou même un drone amélioré”.

Drones de redéploiement

Activision Ce drone de redéploiement a un petit air familier, non ?

Les joueurs peuvent utiliser ces drones exclusifs au mode Resurgence d’Ashika Island pour se déplacer rapidement sur la carte. Accrochez-vous au câble et montez, une fois que vous aurez atteint le sommet, vous vous envolerez dans la direction à laquelle vous faites face.

Ces drones de redéploiement se déplaceront souvent vers une zone sûre après un certain temps s’ils sont dans la zone, mais pas tous, car certains seront hors service après plusieurs effondrements de cercle.

Mise à jour de la carte Al Mazrah

Activision Cet avion donne envie de refaire des trickshots comme à l’époque.

Al Mazrah fera également l’objet de quelques mises à jour dans la saison 2 de Warzone 2. Un avion s’est notamment écrasé vers les grottes de Sattiq, et il ressemble à une épave familière du jeu original de Modern Warfare 2.

Changements dans le loot et le Goulag

Infinity Ward a confirmé que la mise à jour de la saison 2 de Warzone 2 fera revenir le 1v1 dans le Goulag, remplacement ainsi le 2v2 introduit lors du lancement du BR. Les joueurs réclamaient ce changement depuis un certain temps, et il sera finalement introduit dans la saison 2.

Le loot fait également l’objet de changements majeurs, puisque les développeurs ont annoncé qu’ils allaient revenir au système d’origine où le butin apparaissait sur le sol après le loot des coffres et l’élimination des joueurs.

Les sacs à dos moyens et grands ne seront plus disponibles à l’avenir, afin d’éviter que les joueurs n’empilent les Killstreaks et autres équipements. De plus, les joueurs commenceront maintenant toutes les parties avec 3 plaques.

Les développeurs ont également révélé que l’argent sera plus facilement disponible et que d’autres changements de prix seront apportés pour que les joueurs en aient plus pour leur argent.

Changements dans la personnalisation de vos classes

Un autre changement clé de la saison 2 de Warzone 2 est l’introduction des packs d’atouts personnalisables, qui permettront aux joueurs d’adapter leur équipement à un style de jeu spécifique.

Actuellement, il n’y a qu’une poignée de packs d’atouts prédéfinis parmi lesquels choisir, sans possibilité d’échanger les options individuelles.

Cette fonctionnalité “sera lancée avec un nombre légèrement réduit d’atouts disponibles”, mais les développeurs ont indiqué qu’ils pourraient en réintroduire plus au fil du temps.

Infinity Ward a également révélé qu’ils allaient légèrement baisser les prix des largages de ravitaillement lors de la prochaine mise à jour. Ces objets seront également lootables sur la carte pour la première fois, mais les développeurs ont prévenu qu’ils seront incroyablement rares.

Le coût des armes principales a également été réduit, afin de donner aux escouades de toutes tailles une meilleure chance de récupérer au moins une de leurs armes.

Le rapport de combat arrive enfin dans la saison 2

Après des retards, le rapport de combat de Warzone 2 sera officiellement mis en ligne lors du lancement de la saison 2. Cela permet aux joueurs de voir leurs statistiques dans le Battle Royale, ce qui va leur permettre d’analyser et de voir ce qu’ils doivent travailler.

Cinq nouvelles armes pour la saison 2

Les développeurs vont ajouter cinq nouvelles armes au cours de la saison 2 de Warzone 2. En voici la liste, avec leur date d’arrivée et la façon dont les joueurs vont pouvoir les débloquer :

ISO Hemlock – (dès le lancement, passe de combat)

– (dès le lancement, passe de combat) KV Broadside – (dès le lancement, passe de combat)

– (dès le lancement, passe de combat) Double Kodachis (dès le lancement, passe de combat)

(dès le lancement, passe de combat) Arbalète (mi-saison, défi débloqué ou magasin)

(mi-saison, défi débloqué ou magasin) Tempus Torrent (mi-saison)

Nouvel opérateur

Activision Ronin fait son grand retour dans Warzone 2.

Les développeurs ont officiellement révélé que Ronin allait être le tout nouvel opérateur de la saison 2 de Warzone 2. Ronin était déjà présent dans Modern Warfare 2019.

Basé sur le vétéran de l’armée américaine Tu Lam, qui a fourni la capture des mouvements du personnage, Ronin a fait ses débuts dans Modern Warfare 2019 et va revenir dans Modern Warfare 2 à l’occasion du lancement de la saison 2 en adoptant un look furtif et samouraï.

Et voilà, vous savez tout sur la saison 2 de Warzone 2. Dès que le patch note officiel de cette nouvelle saison sera disponible, nous mettrons alors cet article à jour.