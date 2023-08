Patch note Warzone 2 – Saison 5 : armes, modes de jeu…

La Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 est enfin là, apportant d’énormes changements aux titres multijoueur et battle royale de Call of Duty. Voici le patch note complet de la Saison 5 de Warzone.

La Saison 5 apporte de nombreux changements à Warzone. Entre l’arrivée de la Quête du Champion sur Vondel, les nouvelles armes, véhicules et opérateurs, les joueurs vont avoir de quoi s’occuper pour les prochains mois.

Voici quelques-uns des changements clés de Warzone Saison 5, suivis des notes de patch complètes.

Activision

Ce qu’il faut retenir de Warzone – Saison 5

Contrat Nuke sur Vondel

Le contrat de la nuke est maintenant disponible sur Vondel ainsi que sur Al Mazrah, mais avec quelques légères modifications.

Toute équipe qui remporte cinq victoires d’affilée sera éligible pour déverrouiller le contrat de la Quête du Champion.

Événement de présentation de Call of Duty 2023

À un moment donné pendant la Saison 5, l’événement de révélation du nouveau titre COD aura lieu en jeu, dévoilant enfin le jeu dont tout semble indiquer qu’il sera Modern Warfare 3, développé par Sledgehammer Games.

Il n’y a pas encore de détails spécifiques, mais les rumeurs actuelles pointent vers une révélation mi-août.

Changements des glissades et des sauts

En plus de tout le reste, un certain nombre de modifications ont été apportées aux mécaniques de glissde et de saut qui pourraient être de gros succès auprès des joueurs qui regrettent encore le système de mouvement du Warzone originel.

Les glissades deviennent plus rapides avec un délai pour tirer plus court.

Patch note complet de Warzone 2 – Saison 5

Activision

Interface et expérience utilisateur

Amélioration des Pings Priorité de ping pour les icônes qui se chevauchent Meilleure visibilité pour les Contrats et Véhicules sur la carte tactique



Battle Royale, Résurgence, Pillage, Lockdown

Les notes de mise à jour détaillées dans la section ci-dessous sont exclusives au Battle Royale, qui inclut, mais sans s’y limiter, le Battle Royale standard, Résurgence, Pillage, et plus encore.

Modes de jeu

Fort Résurgence – Pendant la saison La Forteresse d’Al Bagra et ses environs immédiats seront ajoutés à la rotation de la carte Resurgence.

Armored Royale – Pendant la saison Renforcez votre Squad dans ce mode Battle Royale avec une grosse nouveauté – vous tombez sur votre propre MRAP, et c’est à vous de l’utiliser, de le fortifier et de le réparer ce véhicule imposant avec sa tourelle, son blindage protecteur, et sa station d’achat mobile, tout en éliminant les rivaux qui manoeuvrent leurs propres camions gigantesques.



Général

Toutes les cartes | Tous les modes

Amélioration de la fonction Rejouer du matchmaking Les joueurs verront maintenant leur statut de matchmaking pendant l’écran de chargement Rejouer.

Quête du Champion Les joueurs doivent désormais détenir tous les éléments disponibles pour faire progresser le minuteur tout en localisant le prochain.



Al Mazrah | Battle Royale

Nombre de joueurs Toutes les tailles de Squad sur Al Mazrah Battle Royale ont vu leur nombre de joueurs réduit à 100, contre 150 auparavant. Le mode classé restera à 150 joueurs jusqu’à nouvel ordre.



Gameplay

Général

“Jusqu’à présent, nous avons réintroduit plusieurs mécaniques de seconde chance et en avons inclus de nouvelles, notamment en raison de préoccupations concernant le fait de rendre le milieu de partie trop claustrophobe et de prolonger le climax d’un match. En Saison 05, nous amplifions ces mécaniques de seconde chance (Gulag Kit, Redeploy Pack, Reinforcement Flare etbuy-back prices réduits) afin que les joueurs puissent retourner plus souvent sur le champ de bataille. En même temps, nous réduisons le nombre de joueurs dans nos modes principaux de Battle Royale, ce qui évitera que le match ne soit trop chaotique, tout en offrant des temps de matchmaking améliorés, des lobbies de pré-partie plus rapides et une meilleure qualité de match en général. Ces changements, combinés à un mouvement de cercle plus rapide, augmenteront le rythme d’un match de Battle Royale avec plus de temps de jeu !

Comme toujours, nous examinerons attentivement les avis et les données pour nous assurer que le rythme de l’engagement reste sain et que les joueurs peuvent toujours poursuivre de nouveaux records personnels. Ces modifications ne seront pas apportées à Warzone Ranked Play pour le moment en raison de la restriction des mécaniques de seconde vie dans ce mode.”

Nouvelles fonctionnalités

Al Mazrah, Ashika Island | Battle Royale, Resurgence

Boîte de ravitaillement avec loot favori

Amélioration de combat Reniforcement Flare

Amélioration de combat Drone de redéploiement portable (P.R.D.)

Contrat Signals Intelligence

Evénement public Occupation Scan

Evénement public High Stakes

Véhicule TAV

“Nous sommes impatients d’apporter les nouvelles additions de gameplay passionnantes, qui ont fait leurs débuts avec Vondel, aux autres cartes. De la recherche de caisses de classe personnalisées, du P.R.D. qui accorde de la mobilité et plus encore – Ces additions apporteront de nouvelles façons de vous ramener en terrain connu.“

Al Mazrah | Battle Royale

Véhicule MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) | Pendant la saison Un véhicule de la taille et de la forme du camion cargo, le MRAP est équipé pour le combat lourd avec des plaques d’armure supplémentaires et des tourelles, ce qui en fait un véhicule plus lent, mais efficace, pour l’attaque ou la défense. Les clés du MRAP sont disponibles aux stations d’achat pour 50 000 $ et permettront de démarrer et de conduire l’un des trois véhicules situés sur la carte. . La clé doit être utilisée depuis le sac à dos du joueur. Ce véhicule est désactivé en solo et en Ranked Play.

Véhicule Dirt Bike Une forme de transport agile et rapide qui peut effectuer des virages serrés en un rien de temps et peut accueillir jusqu’à deux joueurs.

Station d’achat Les emplacements sur Al Mazrah ont été modifiés pour offrir de nouvelles stratégies et scénarios de combat. La rangée de stock limité contient maintenant de nouveaux éléments : Reinforcement Flare Nombre : 1 Prix : 5 000 $ P.R.D. Nombre : 2 Prix : 2 000 $ Kit d’auto-réanimation Nombre : 2 Prix : 4 000 $ Masque à gaz durable Nombre : 2 Prix : 3 500 $



Vondel | Battle Royale

Quête du champions La quête du Champion est arrivée à Vondel – semblable à Al Mazrah, l’objectif est de collecter 3 éléments, de les planter et de les défendre ! Le twist ? Les éléments ont de nouveaux effets : Gallium : Révèle tous les membres de l’équipe à proximité qui l’ont déjà tenu comme si une grenade Snapshot vous avait affecté. Deutérium : Fatigue son porteur, le faisant tousser lorsqu’il fait trop d’efforts. Neptunium : Électrocute périodiquement tout ce qui est à proximité, y compris les joueurs et les véhicules. La Quête des Champions de Vondel offre des récompenses uniques, notamment un plan d’arme, une breloque, et plus encore.



Ajustements

Toutes les cartes | Tous les modes

Démineur L’atout Démineur protégera contre la mort causée par un équipement explosif collé directement sur le joueur lorsqu’il est entièrement blindé.

Prix de Buy Back Prix réduit à 3 000 $, contre 4 000 $ auparavant Ce changement ne s’applique pas au Ranked Play.

Comportement du P.R.D. Augmentation de la vitesse de déploiement Amélioration de la mobilité dans les airs Augmentation de la vitesse lors de l’ascension



“Avec le P.R.D. qui arrive maintenant sur toutes les cartes, nous avons réduit le temps nécessaire pour décoller, vous envoyant beaucoup plus haut qu’avant, tout en vous permettant d’être plus agile qu’auparavant.“

Al Mazrah | Battle Royale

Timing du cercle Le “délai” avant le premier mouvement du cercle est maintenant de 90 secondes, contre 220 secondes auparavant. Le “temps de fermeture” pendant lequel le gaz met à se réduire à la taille suivante est maintenant de 215 secondes, contre 270 secondes auparavant. Ce changement ne s’applique pas au Ranked Play.



“Nous enlevons environ 3 minutes à la durée du premier cercle en combinant la réduction du temps d’attente avant le mouvement, et une contraction plus rapide. Le cercle initial est affiché en jeu plus tôt, ce qui mettra plus clairement en évidence les zones sûres (ou pas si sûres) avant votre infiltration. Avec le reste du rythme du cercle du match qui se déroule comme auparavant.”

Taille du cercle Réduction de la taille du cercle initial. Ce changement ne s’applique pas au Ranked Play.

Butin Augmentation du taux d’apparition des éléments suivants : Jetons de Gulag Redeploy Packs Reinforcement Flares



Vondel | Battle Royale, Resurgence

Placement du cercle Le premier cercle est maintenant plus centré en BR & Resurgence



Vondel | Resurgence

Améliorations des Reinforcement Flares Les joueurs récupéreront maintenant leur fusée éclairante si elle ne parvient pas à se déployer. La fusée éclairantepriorise désormais les joueurs qui sont toujours connectés au match.



Interface et expérience utilisateur

Suivi de winstreak en Battle Royale Un suivi de série de victoires est maintenant disponible dans le menu et en jeu pour afficher votre progression vers la Quête du Champion.

Compteur du total des munitions Affiche le nombre total de munitions dans le sac à dos et la classe du joueur dans l’arme actuellement équipée.

Total du cash de l’escouade Dans le widget de l’escouade, le total de l’argent de l’escouade sera affiché.



Parties classées Warzone

La Saison 05 apporte de nouvelles récompenses au Ranked Play de Warzone pour sa deuxième saison de compétition sous le soleil d’Al-Mazrah, y compris le Pro Issue Hemlock, les camouflages d’armes de Division, et bien plus encore.

Changements globaux du mode Battle Royale

Consultez la section Gameplay ci-dessus pour des mises à jour importantes de Battle Royale et Al Mazrah.

Mises à jour des règles

Nouveaux véhicules et éléments de gameplay Véhicules Véhicule amphibie tactique (TAV) Dirt bike Contrats Signals intelligence Éléments de gameplay P.R.D (Drone de redéploiement personnel) Reinforcement Flare

Véhicules, événements et éléments de gameplay désactivés Véhicules MRAP Événements Événement public Occupation Scan Événement public High Stakes Éléments de gameplay Favorite Supply Box

Armes et équipements restreints Armes X13 Auto Basilisk MX Guardian KV Broadside Accessoires Munitions explosives (fusils de sniper) Munitions Dragon’s Breath (fusils à pompe)



SR (Skill rating) et divisions

Placement final SR Le SR gagné pour les jalons de placement a été augmenté. Mise à jour du placement SR : Top 40 : 15 (précédemment 10) Top 30 : 30 (précédemment 20) Top 20 : 45 (précédemment 30) Top 10 : 60 (précédemment 40) Top 5 : 80 (précédemment 50) Top 3 : 100 (précédemment 60) Top 2 : 125 (précédemment 80) Victoire : 150 (précédemment 100)



“Cet ajustement aidera le SR du jalon de placement à avoir plus d’impact tout au long du match. Les joueurs devront toujours obtenir un grand nombre de kills et d’assists en plus de hauts placements pour atteindre les plus hautes divisions.”

Réinitialisation du SR en fin de saison À la fin de chaque saison, votre division finale déterminera où vous commencerez la saison suivante : Les joueurs de Bronze à Crimson I sont rétrogradés de trois niveaux par rapport à leur niveau de fin de la saison précédente. Exemple : Un joueur qui termine la Saison 04 en Or III commencera la Saison 05 en Argent III. Les joueurs Crimson II et au-dessus commenceront la Saison 05 en Diamant I.



Récompenses de la Saison 05 de WZ Ranked Play

Récompenses du défi de la Saison 05

Tout au long de la Saison 05, les joueurs peuvent gagner les récompenses suivantes : Défis de placement Terminer ‘Top 15’ 25 fois : Grand autocollant ‘Popped Off’ Terminer ‘Top 5’ 25 fois : Schéma d’arme Pro Issue ISO Hemlock Terminer à la 1ère place : Charme d’arme ‘Straight Dubs’ Défis de kills et assists Obtenir 25 kills ou assists : Autocollant ‘WZ Saison 05 Competitor’ Obtenir 250 kills ou assists : Écran de chargement ‘WZ Ranked Play Saison 05’ Obtenir 1000 kills ou assists : Camouflage ‘WZ Saison 05 Ranked Veteran’



Récompenses de fin de saison des divisions

À la fin de chaque saison, les joueurs recevront des récompenses de division qui représentent la division la plus élevée qu’ils ont atteinte cette saison.

Mise à jour des récompenses À partir de la Saison 05, les joueurs continueront à gagner des Emblèmes associés à leur Division atteinte la plus élevée. Ceux qui grimpent en Or et au-dessus obtiendront une nouvelle récompense chaque saison au lieu de l’habituelle breloque d’arme. Pour la Saison 05, nous lançons cette nouvelle rotation de récompenses avec les Camouflages de Division de la Saison.

Récompenses saisonnières de division Chaque saison de jeu classé aura un ensemble unique de récompenses de division attribuées à la fin de la saison pour célébrer la Division la plus élevée atteinte par le joueur cette saison.

Les récompenses de la Saison 05 sont les suivantes : Top 250 : ‘WZ Saison 05 Top 250’ Camouflage d’arme animé, Emblème et Carte de visite Les joueurs doivent être dans la Division du Top 250 à la fin de la saison pour être éligibles à ces récompenses. Iridescent : ‘WZ Saison 05 Iridescent’ Camouflage d’arme, Emblème et Carte de visite Crimson : ‘WZ Saison 05 Crimson’ Camouflage d’arme et Emblème Diamond : ‘WZ Saison 05 Diamond’ Camouflage d’arme et Emblème Platinum : ‘WZ Saison 05 Platinum’ Camouflage d’arme et Emblème Gold : ‘WZ Saison 05 Gold’ Camouflage d’arme et Emblème Silver : Emblème Bronze : Emblème

Première place du mode classé : Le joueur qui termine la Saison 05 à la position #1 du Top 250 recevra une Carte de visite et un Emblème uniques et inédits

Corrections de bugs

Correction de plusieurs problèmes qui ont pu provoquer des difficultés ponctuelles pour certains joueurs dans les matchs Battle Royale.

Correction d’un problème dans les modes de jeu Battle Royale qui empêchait l’application des Skins d’Équipement Létal.

Correction d’un problème en match privé Battle Royale qui faisait afficher incorrectement le bouton de détails de l’équipe.

Correction d’un problème qui faisait charger les icônes de packs d’Atouts avec un retard significatif dans les stations d’achat.

Correction d’un problème qui faisait taire ou couper les sons du train sur la carte.

Correction d’un problème qui faisait que le drapeau Most Wanted n’apparaissait pas sur le joueur ayant un contrat Most Wanted.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de rejoindre une salle de match privé.

Mobilité

Glissade Diminution du temps de glissade et augmentation de la vélocité de glissade, de sorte que le joueur couvre la même distance en moins de temps Permet au joueur de tirer légèrement plus tôt après avoir initié une glissade



Saut Légère augmentation de l’accélération latérale lors du saut Légère réduction de la pénalité de mobilité à l’atterrissage



Armes

Nouvelles Armes

FR Avancer (Fusil d’assaut) Avec une cadence de tir folle et une manœuvrabilité exceptionnelle, entre les bonnes mains, ce fusil bullpup agressif peut dominer le champ de bataille. Débloqué via le Battle Pass

Carrack .300 (Fusil de précision) Ce fusil de précision bullpup semi-automatique présente une cadence de tir exceptionnellement élevée et un design unique pour une maniabilité et une stabilité de premier ordre lors des déplacements. Débloqué via le Battle Pass

Couteaux de Lancer personnalisables Les joueurs peuvent maintenant sélectionner des Skins d’équipement Létal (uniquement en match)



Équilibrage des armes, équipements et atouts

Retrouvez tous les buffs et nerfs apportés aux armes, équipements et atouts dans notre article dédié à l’équilibrage de Warzone Saison 5.

Audio

Amélioration supplémentaire de l’équilibre audio pour favoriser certains sons sur d’autres (par exemple, l’audio de l’avion sera réduit lors de l’utilisation du chat vocal)

Ajout d’un son d’alerte des animaux de compagnie lorsqu’ils sont repérés

Corrections de bugs audio Correction d’un problème où les ramassages de couteaux pouvaient jouer un son incorrect Correction d’un problème où le son hors limite se répétait de manière incorrecte



Interface et expérience utilisateur

Ajustements

Mise à jour de la page de destination de CODHQ Ajoute des tuiles de mode de jeu à la section Jeux de CODHQ, permettant aux joueurs de sauter à une rangée spécifique à partir du menu CODHQ

Carrousel de skins dans le lobby Ajout d’un carrousel qui permet aux joueurs de changer le skin de leur Opérateur sélectionné tout en recherchant un match.

Widget de détails de combat Ajout d’un nouveau widget qui fournit des informations lors de la mort du joueur : Qui vous a tué, quelle arme, combien de tirs, etc Le widget listera plusieurs joueurs et les dégâts environnementaux lorsque cela est applicable



Véhicules

Nouveaux véhicules à Al Mazrah

MRAP Un véhicule de la taille et de la forme du camion de fret, le MRAP est équipé pour le combat lourd avec des plaques de blindage supplémentaires et des tourelles, ce qui en fait un véhicule plus lent, mais efficace, pour l’attaque ou la défense. Tourelle à grenades à l’avant, tourelle mitrailleuse à l’arrière Le conducteur du MRAP peut lancer des grenades fumigènes Apparition verrouillée en Battle Royale et DMZ ; la clé peut être achetée aux stations d’achat

Dirt Bike Un moyen de transport agile et rapide, la Dirt Bike est prête pour que les Opérateurs perdent leurs ennemis dans des ruelles étroites, effectuent des virages serrés, et traversent n’importe quelle carte sans beaucoup de couverture mais avec beaucoup de style. Le conducteur peut effectuer 9 tricks uniques Gagnez un bonus pour avoir effectué des tricks et des combos !



Corrections de bugs globaux

Correction d’un problème où les skins d’Opérateurs et les mouvements de finition pouvaient se réinitialiser

Correction d’un problème où certains Joueurs ne recevaient pas correctement les objets BlackCell (Saison 04)

Correction d’un problème où le Joueur était incapable d’obtenir les récompenses du Passe de Combat lorsqu’il était sur la version exclusive BlackCell de la récompense (Saison 04)

Correction d’un problème où les écrans de tablettes peuvent couvrir une partie de l’écran lorsqu’ils sont activés

Correction d’un problème où dans le menu UI de progression, le Prestige 6 était échangé avec le Prestige 10

Correction d’un problème qui empêchait occasionnellement le Blueprint ‘Reap This’ Kastov-74u de s’équiper en jeu

Correction d’un problème où les objets pouvaient flotter dans l’air s’ils étaient déposés sur du verre qui était ensuite brisé en désactivant la capacité à déposer des objets sur des surfaces en verre

Correction d’un problème où un nom de substitution est affiché lors de la complétion du défi “Obtenez 30 kills d’opérateur par headshot avec des fusils de combat” pour déverrouiller le Cronen Squall

Correction d’un problème où les tags du Passe de Combat et XP d’arme x2 pouvaient apparaître incorrectement sur la tuile de la liste de lecture

Correction d’un problème où l’ouverture, mais non l’utilisation, de la tablette Killstreak SAE à la fin d’un match montrait l’interface utilisateur du capteur de battement de cœur avant/pendant le dernier kill

Correction d’un exploit où les Joueurs étaient capables de transférer les camos de Complétionniste à des armes sans les déverrouiller

Correction d’un problème qui pouvait amener le jeu à s’afficher incorrectement lors de l’utilisation de dispositions instantanées sur PC

Correction d’un problème où les skins d’Opérateur des Joueurs Xbox se réinitialisaient par défaut après l’arrêt et la désactivation de la Xbox

Correction d’un problème qui pouvait faire fonctionner incorrectement le widget de killfeed

Paramètres PC et Console

Introduction du “Mode Eco”