Prépatch note MW2 Saison 2 : Ranked, nouvelles armes, cartes, Hardcore…

La saison 2 de Modern Warfare 2 arrive très prochainement. Découvrez alors toutes les nouveautés à venir.

Alors que la dernière mise à jour majeure de MW2 est arrivée le 14 décembre, les joueurs attendent avec impatience depuis cette date le contenu de la saison 2, qui a été retardé.

Afin que vous soyez totalement prêt pour le lancement de saison 2, nous allons vous présenter toutes les nouveautés à venir.

Date de lancement de la saison 2 de MW2

Les développeurs de Modern Warfare 2 ont confirmé que la saison 2 allait débuter le mercredi 15 février.

Ces mises à jour saisonnières arrivent généralement aux alentours de 19h.

L’article continue après la publicité

Le mode Ranked arrive enfin

Activision Le mode Ranked est enfin prêt à arriver avec la mise à jour de la saison 2.

Les parties classées vont enfin arriver dans la saison 2 de MW2. Treyarch a également confirmé que le mode Ranked arrivera bien le jour du lancement, le 15 février, et non plus tard dans la saison.

Jusqu’à présent, les fans de la compétition de Call of Duty pouvaient uniquement jouer dans la playlist CDL Moshpit, bien qu’il n’y ait pas de ranks à obtenir.

Nouvelles armes

Activision Le Double Kodachis colle parfaitement avec le thème de la saison 2 de MW2.

La saison 2 de Modern Warfare 2 apportera cinq nouvelles armes au jeu, à savoir le fusil d’assaut ISO Hemlock, le fusil à pompe KV Broadside, le Double Kodachis, l’arbalète et le Tempus Torrent.

L’article continue après la publicité

Les trois premières armes citées ci-dessus arriveront dès le lancement de la mise à jour de la saison 2 le 15 février, et vous pourrez les obtenir comme récompenses gratuites dans le passe de combat. Le Tempus Torrent et l’arbalète seront ajoutés lors de la MAJ Rechargée de la mi-saison.

Nouveaux modes de jeu

Activision Le mode Infecté très apprécié par les joueurs débarque dans MW2.

Les modes Infecté, Jeu d’armes, Grind, Drop Zone, Tout ou rien et One in the Chamber feront leur apparition dans la saison 2 de Modern Warfare 2.

Les très attendus Jeu d’armes, Infecté et Grind arriveront dès le premier jour. Quant à Drop Zone, Tout ou rien et One in Chamber, ils ne seront disponibles qu’avec la mise à jour Rechargée.

L’article continue après la publicité

Mode Hardcore

Jusqu’ici, les joueurs n’étaient pas pleinement satisfaits de la présence du mode Tier 1 dans Modern Warfare 2. Les développeurs ont donc décidé de faire revenir le traditionnel mode Hardcore.

Tier 1 ressemblait davantage au mode Réalisme de Modern Warfare 2019, tandis que le mode Hardcore conservera son identité originale des précédents CoD.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Nouvelles cartes

La saison 2 de Modern Warfare 2 introduira quatre nouvelles cartes, à savoir Valderas Museum, Zaya Observatory, Al Malik International et l’emblématique Dome.

Voici un aperçu des cartes de la saison 2 :

Dome (6v6)

Valderas Museum (6v6)

Zaya Observatory (Guerre terrestre)

Al Malik International (Guerre terrestre)

Les joueurs reconnaîtront certainement la carte Valderas Museum qui était présente lors de la bêta de Modern Warfare 2. Cette carte avait cependant été retirée du jeu avant son lancement avant de faire son retour à l’occasion de la saison 2.

L’article continue après la publicité

Autre carte que les joueurs vont directement reconnaître, Dome qui était une carte emblématique de Modern Warfare 3.

Nouvel opérateur

Activision Ronin fait son grand retour dans MW2.

Un visage familier fait son retour dans Modern Warfare 2, Ronin, qui était déjà présent dans Modern Warfare (2019).

Cet opérateur va revenir avec un tout nouveau look furtif et samouraï.

Raid Épisode 2

Activision Le deuxième épisode du Raid de MW2 sera disponible en cours de saison.

Après que les joueurs aient eu un avant-goût des Raids de Modern Warfare 2 avec Atomgrad, la saison 2 proposera l’épisode 2. Cependant, ce nouvel épisode de Raid arrivera plus tard dans la saison 2.

“Price, Farah et Gaz seront de retour plus tard dans la saison 2 avec l’épisode 2 du Raid, une suite de la campagne de MW2.“

L’article continue après la publicité

Équilibrage des atouts

Les développeurs ont confirmé que le “moment d’obtention des atouts bonus” et plus particulièrement de Fantôme allait recevoir des modifications après avoir reçu de nombreuses plaintes des joueurs.

Ils ont décidé de réduire le temps nécessaire aux joueurs pour obtenir à la fois les atouts bonus et les atouts ultimes, ce qui signifie que les joueurs obtiendront Fantôme plus tôt en partie, ce qui, selon eux, convient mieux à ceux qui cherchent à jouer de manière plus agressive.

Corrections audio

L’audio de Modern Warfare 2 va bénéficier de quelques corrections, puisque le système d’occlusion audio du jeu sera doté d’un “système plus récent et plus avancé“. Cela devrait permettre aux joueurs d’entendre plus facilement les ennemis et les autres signaux audio à travers des surfaces comme les murs.

Et voilà, vous savez tout sur la saison 2 de Modern Warfare 2. Dès que le patch note officiel de cette nouvelle saison sera disponible, nous mettrons alors cet article à jour.