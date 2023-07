Patch note MAJ Warzone du 24 juillet : Nerf des pistolets akimbo, AR et plus

Une nouvelle mise à jour vient tout juste d’arriver dans Warzone, visant à affaiblir certaines des armes les plus puissantes du jeu. Découvrez le patch note complet.

Après la mise à jour de la Saison 4 Rechargée il y a quelques semaines, plusieurs armes se sont immédiatement imposées au premier plan de la méta, dont le X13 Auto et le Basilisk.

Ces pistolets ont rapidement été utilisés en version Akimbo, et comme l’indique cette nouvelle mise à jour, ces deux armes étaient en fait buggé et infligeaient beaucoup plus de dégâts que prévu.

D’autres armes populaires, dont le Cronen Squall et le Lachmann-556, ont également reçu de sérieux nerfs pour les aligner sur les autres armes du jeu.

Mais ce n’est pas tout. Les deux fusils à pompe les plus utilisés du jeu, le nouveau MX Guardian et le KV Broadside, ont également été touchés par quelques modifications, ce qui signifie qu’en tout, huit des armes les plus populaires du jeu ont été affaiblies dans l’espoir de bouleverser la méta.

Découvrez alors sans plus tarder l’intégralité de la mise à jour 24 juillet de Warzone :

Activision Les pistolets Akimbo viennent de subir un nerf conséquent.

Patch note MAJ Warzone du 24 juillet

Corrections de bugs

Correction d’un problème affectant certains joueurs recevant incorrectement les récompenses du passe de combat

Correction d’un problème où certains joueurs ne pouvaient pas ouvrir le passe de combat

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas accéder aux Récompenses de Division dans Carrière & Récompenses dans le mode Ranked de Warzone

Warzone

Armes

Fusils d’assaut Lachmann-556 Diminution des dégâts maximum Augmentation des dégâts à moyenne-longue distance Diminution du multiplicateur de tirs à la tête Diminution du multiplicateur de tirs au cou Diminution du multiplicateur de tirs au torse supérieur M4 Diminution du multiplicateur de tirs au torse supérieur Diminution du multiplicateur de tirs au bas du torse TAQ-56 Diminution du multiplicateur de tirs à la tête Tempus Razorback Augmentation des dégâts minimum Augmentation des multiplicateurs de tirs aux membres

Fusils de combat Cronen Squall (Full Auto) Diminution des dégâts maximum Diminution des dégâts à courte-moyenne distance Ajout d’un palier de dégâts à moyenne distance Diminution des dégâts minimum Diminution du multiplicateur de tirs à la tête



Pistolets Basilisk Correction d’un problème avec le Basilisk Akimbo Snakeshot dont le profil de dégâts était plus élevé que prévu FTAC Siege Diminution des dégâts maximum X13 Auto Correction d’un problème qui causait un profil de dégâts du X13 Auto plus élevé que prévu Diminution des dégâts maximum

Fusils à pompe MX Guardian Diminution des dégâts maximum Diminution des dégâts à courte-moyenne distance Diminution des dégâts à moyenne distance Diminution des dégâts à moyenne-longue distance Diminution des dégâts minimum

Mitraillettes ISO 45 Correction d’un problème avec l’ISO 45 causant des dégâts à la jambe droite inférieurs à ce qui était prévu



Accessoires

Munitions KV Broadside 12 Gauge Souffle du Dragon Diminution des dégâts à courte-moyenne distance MX Guardian 12 Gauge Souffle du Dragon Diminution des dégâts maximum Diminution des dégâts à courte-moyenne distance Diminution des dégâts à moyenne distance Augmentation de la portée des dégâts maximum Augmentation de la portée des dégâts à courte-moyenne distance Diminution de la portée des dégâts à moyenne distance Diminution de la portée des dégâts minimum



Corrections de bugs