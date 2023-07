La meilleure classe du MX Guardian dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Le MX Guardian est un fusil à pompe inhabituel qui diffère grandement des autres options disponibles dans Warzone. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Si les fusils à pompe sont toujours très efficaces à courte portée, le MX Guardian est quant à lui performant à toutes les distances en raison de son fonctionnement qui peut passer du mode automatique au mode semi-automatique, et même au mode rafale.

Cependant, avec tant de choix à sa disposition, il peut être difficile de savoir quoi mettre sur cette arme.

Alors afin de vous aider à tirer le meilleur parti de cette arme étrange, découvrez les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

Sommaire

La meilleure classe du MX Guardian dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du MX Guardian

Bouche : Bryson Choke

Canon : MX-G Mobile

Laser : Laser Canted 7mW

Crosse : MX DCP-0

Accessoire canon : Poignée Lockgrip Precision-40

Bien que le mode multijoueur favorise le tir en rafale sur cette arme, il est préférable d’utiliser le MX Guardian en mode automatique pour Warzone.

Pour obtenir la plus grande portée possible, nous utilisons à la fois le Bryson Choke et le MX-G Mobile. Bien que le canon soit plus court, le MX-G mobile offre une plus grande portée et une meilleure mobilité.

La crosse MX DCP-0 offre plusieurs avantages en termes de mobilité et est indispensable pour se déplacer plus rapidement afin de jouer de manière plus agressive.

Comme le recul de ce fusil peut être gênant en mode automatique, il est recommandé d’utiliser la Poignée Lockgrip Prevision-40 pour l’atténuer. De plus, le Laser Canted 7mW est une excellente option pour faciliter le maintien de la cible.

Les meilleurs atouts pour une classe MX Guardian

Atout de base 1 : Surarmement

Atout de base 2 : Pas de course

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Alerte maximale

Étant donné la portée limitée du MX Guardian, il est idéal d’utiliser Surarmement afin d’utiliser une arme secondaire qui couvre les duels à moyenne et longue portée.

Pas de course est également un atout très important, car il vous permettra d’être ultra mobile pour enchaîner rapidement les éliminations.

Sang-froid et Alerte maximale fonctionnent très bien ensemble puisqu’ils vous permettront de changer d’arme plus rapidement tout en étant capable de réagir instantanément si un ennemi vous cible.

Les meilleurs équipements pour une classe MX Guardian

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

En ce qui concerne l’équipement, la grenade flash est idéale, tandis que le Semtex est efficace pour déloger des ennemis regroupés dans un même bâtiment par exemple.

Comment débloquer le MX Guardian dans Warzone 2

Le MX Guardian peut être débloqué en relevant le défi en jeu suivant : “Terminez la section D0 du passe combat de la Saison 4 et tuez 30 opérateurs à bout portant à l’aide de fusils à pompe”.

Par ailleurs, une extraction réussie dans DMZ avec le MX Guardian débloquera également le fusil à pompe polyvalent.

Les meilleures alternatives au MX Guardian dans Warzone 2

Le fusil à pompe KV Broadside constitue une alternative similaire au MX Guardian. Tout comme le Guardian, le Broadside est une arme qui excelle à courte portée.

L’ISO 45 est également une excellente option à courte distance.